Football, mercato: Max Gradel recalé par Marseille

Libre depuis son départ de Toulouse à la fin de la saison, Max Gradel n’a toujours pas signé en faveur d’un club. Ces dernières heures, l’ancien joueur de Bournemouth a vu son nom associé à l’Olympique de Marseille.

Mc Court dit non à Max Gradel

A 32 ans, Max Gradel est un joueur libre. L’international ivoirien a été libéré de sa dernière année de contrat par le Toulouse Football club après la relégation du club en Ligue 2. Le natif d’Abidjan a vu son nom circulé sur les tablettes de nombreux clubs dont récemment, l’Olympique de Marseille. Cependant, Max Gradel ne devrait pas rejoindre La Canebière. En effet, selon les informations de L’Equipe, cette piste n’emballe clairement pas le propriétaire de l’OM, Franck Mc Court. L’hommes d’affaires américain ne veut pas selon le média investir sur un trentenaire et privilégie des pistes menant à de plus jeunes joueurs. Auteur de 3 buts en 21 matchs de Ligue 1 cette saison, Max Gradel ne sera donc pas un joueur de l’OM la saison prochaine.

Où va jouer Max Gradel ?

Cette piste qui se referme encore les questions autour de l’avenir de l’ailier ivoirien. Selon plusieurs médias français, Max Gradel pourrait rejoindre la Grèce et l’Olympiakos. Le joueur passé par l’Angleterre où il a joué avec Leeds et Bournemouth s’engagerait dans ce cas pour un club certes mythique mais quelque peu disparu de la scène européenne. La possibilité de rester en France du côté du Racing Club de Lens qui vient de retrouver la Ligue 1 avait été un temps évoqué avant de tomber à l’eau. Max Gradel est par ailleurs annoncé du côté du Golf où un club de première division d’Arabie Saoudite lui ferait les yeux doux. L’international ivoirien va donc devoir se décider en ce qui concerne son avenir. Et ce ne sont pas les pistes qui devraient manquer à l’ancien numéro 7 de l’As Saint-Etienne.