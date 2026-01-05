CAN 2025 : L’Egypte met fin au rêve des Guépards du Bénin

L’Égypte aura souffert dans ce 8e de finale de la CAN 2025 face au Bénin. Finalement, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont validé leur ticket pour les quarts de finale en s’imposant contre le Bénin après prolongation (3-1).

CAN 2025 : Le Bénin a longtemps résisté aux Pharaons

Ce lundi 5 janvier 2026, les huitièmes de finale de la CAN 2025 se poursuivaient avec la rencontre entre l’Égypte et le Bénin. Après avoir terminé premiers du groupe B, les coéquipiers de Mohamed Salah avaient pour objectif de poursuivre sur leur lancée afin de se qualifier pour les quarts de finale. Mais, la rencontre était équilibrée dans les premières minutes. Il n’y avait visiblement pas grand chose à se mettre sous la dent en première période.

De retour des vestiaures, les deux équipes commençaient enfin à se lâcher un peu et ce sont les Pharaons qui faisaient trembler les filets en premier avec une frappe sublime en pleine lucarne de Marwan Attia (70e). Alors que les Égyptiens pensaient alors avoir fait le plus dur, le Bénin a répondu. Il n’en était rien en effet, puisque Jodel Doussou remettait les deux équipes à égalité en fin de match (83e).

Les prolongations pouvaient alors débuter et c’est finalement bien l’Égypte qui arrachait son ticket grâce au but de Yasser Ibrahim (97e) et celui de Mohamed Salah (120e+4′). En quart de cette CAN 2025, elle affrontera soit la Côte d’Ivoire, soit le Burkina Faso.