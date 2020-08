2020: Gnamien Konan ne veut pas être le "complice" de Ouattara

Gnamien Konan, président de la Nouvelle Côte d’Ivoire, n’est plus candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. L’ancien ministre de la Fonction publique, a annoncé sa décision de retrait dans une publication sur les réseaux sociaux.

Gnamien Konan: "Je ne participerai pas au viol de la constitution de mon pays"

Le président du parti politique La Nouvelle Côte d’Ivoire a officiellement renoncé à sa décision de briguer le fauteuil présidentiel ivoirien. « C’est bien clair dans ma tête. Je ne participerai pas au viol de la constitution de mon pays », a déclaré Gnamien Konan, ce mardi sur Facebook.

Ex-allié du président Alassane Ouattara entre 2010 et 2017, le fondateur du parti Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI) est en effet farouchement opposé à l’idée d’une candidature du chef de l'Etat sortant à un troisième mandat présidentiel. Gnamien Konan, au même titre que la quasi-totalité de l’opposition, juge anticonstitutionnelle la candidature d'Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Depuis l’annonce le 06 août 2020 du président Ouattara de rempiler pour ce troisième mandat à la tête de l’ État ivoirien, la situation sociopolitique s'est de nouveau dégradée. Les mouvements de contestation ont déjà fait plusieurs morts à travers le pays, plus d’une centaine de blessés et d'arrestations dont celles de responsables de l’opposition et de la société civile.

Investi candidat du RHDP, samedi 22 août, le chef de l' Etat sortant a déposé son dossier de candidature lundi au siège de la CEI et donne rdv à ses adversaires dans les urnes.