Depuis Bruxelles, Gbagbo fait "fermer" une rue à Cocody: La raison

Radié de la liste électorale, Laurent Gbagbo est déterminé à se porter candidat à l’élection présidentielle d’octobre prochain. Lundi 31 août 2020, il sera procédé au dépôt de sa candidature au siège de la Commission électorale indépendante (CEI) à Cocody.

La voie menant à la CEI fermée pour le dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo

Dans une note d'informations, le professeur Georges-Armand OUEGNIN, Président de la plateforme politique "Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté "(EDS), informe les membres fondateurs, les militants des partis, mouvements et associations membres, les partenaires ainsi que le grand public, que le dépôt de candidature de l'ancien chef de l’Etat, son référent politique et candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 , se fera le lundi 31 Août à partir de 8h30mn au Siège de ladite institution sis à Cocody-2 plateaux.

Pour ce faire, le Président de EDS "invite tous les ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté à venir massivement soutenir la candidature du Père de la Démocratie Ivoirienne". A cet effet, la mairie de Cocody qui abrite le siège de la CEI, vient d'autoriser l'occupation de la voie menant à l'institution à travers un arrêté municipal portant fermeture temporaire à la circulation d'une voie communale.

L'arrêté de la mairie de Cocody qui autorise les pro-Gbagbo à occuper la voie menant à la CEI pour le dépôt de sa candidature

DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN COMMUNE DE COCODY REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union - Discipline- Travail

ARRETE MUNICIPAL No /CCISG/2020o PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE A LA CIRCULATION D'UNE VOIE COMMUNALE

SECRETARIAT GENERAL LA MAIRIE DE LA COMMUNE DE COCODY la loi n°78-07 du 09 janvier 1978, portant création des Communes de plein exercice en Côte d'Ivoire;

Vu la loi n°2003-208 du 07 Juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales; Vu la loi n°2003-489 du 26 décembre 2003, portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales;

Vu la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales; Vu le décret du 29 septembre 1978, portant règlementation du domaine public et des Servitudes d'utilité publique en Côte d'Ivoire; Vu l'arrêté n°000358/MIS/DGDDL/DTA/SDCLC du 25 mars 2019, portant constatation des résultats de l'élection des Maires et Adjoints aux Maires des Communes de Côte d'Ivoire;

Vu la correspondance de la plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), en date du vendredi 28 août 2020, relative à une autorisation de fermeture de voie dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, de son candidat au siège de la Commission Electorale Indépendante (CE); Vu l'urgence;

ARRÊTÉ ARTICLE 1: Est temporairement fermé à la circulation, pour cause de dépôt de dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, au siège de la Commission ElectoraleIndépendante (CEI) du candidat de la plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), le lundi 31 août 2020, de 8 heures à 11 heures, le tronçon de voie situé entre le Carrefour "DUNCAN" et le Carrefour du Zoo.

ARTICLE 2: Les bénéficiaires du présent arrêté prendront toutes les dispositions nécessaires, notamment une signalisation adéquate, afin de garantir la sécurité des usagers et la facilitation du trafic automobile. ARTICLE3: Les bénéficiaires s'engagent à respecter les règles de sécurité, d'ordre et de tranquillité ainsi que les mesures barrières édictées par le Conseil National de Sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. 2 ARTICLE 4:

Le Secrétaire Général, le Chef du District de Police de Cocody, le Chef de Service du Commissariat de Police du 12eme Arrondissement, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Commandant de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Cocody, le 28 AOUT 2020

AMPLIATIONS: MATED (DGDDL)

Secrétariat Général de la Mairie

Le premier Adjoint au Maire