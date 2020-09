Alassane Ouattara chez Macron, Guillaume Soro se moque

Guillaume Soro ne parait pas ébloui par la récente visite d'Alassane Ouattara en France. Ancien chef rebelle en exil à Paris depuis fin 2019, le député de Ferké est allé jusqu'à tourner en dérision l'entretien entre le président ivoirien et son homologue français.

Visite de Ouattara à Paris, Guillaume Soro ridiculise son ancien mentor

Vendredi 4 septembre 2020, Alassane Ouattara a échangé Emmanuel Macron. Le président ivoirien et son homologue français ont eu un déjeuner à l'Elysée. Même si aucun communiqué officiel n'a sanctionné la rencontre, le chef de l'Etat de la République de Côte d'Ivoire a livré des confidences sur son entretien avec le numéro un ivoirien. "J’ai eu un excellent déjeuner de travail avec mon ami, le président @EmmanuelMacron. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en CI, notamment l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans un climat de paix", a écrit Alassane Ouattara sur Twitter.

Guillaume Soro avait écrit à Emmanuel Macron avant l'arrivée d'Alassane Ouattara afin que le chef d'Etat français désavoue le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), engagé dans la course à la présidentielle pour un 3e mandat. "Monsieur le président de la République, puisque, en vous exprimant une première fois, vous êtes désormais partie prenante dans le débat politique ivoirien, votre silence face à la forfaiture qui se dessine serait incompréhensible et totalement incompris", s'est-il exprimé.

À la suite des échanges entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, Guillaume Soro a réagi en tournant en bourique son ancien mentor. "Afrique mon Afrique ! Le papa (Ado-78ans) & le fiston (Macron-42ans) l’un quémandant le soutien de l’autre pour son 3ème mandat INCONSTITUTIONNEL. La France nation des droits de l’homme festoie avec celui qui détient dans ses geôles près de 250 Ivoiriens dont des femmes et des députés", a commenté Guillaume Soro.