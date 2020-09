Présidentielle : Les femmes FPI d'Abobo promettent 100 000 voix à Affi

Candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, Pascal Affi N'guessan vient de recevoir un soutien de taille. Les responsables de l'OFFPI (Organisation des femmes du Front populaire ivoirien) ont pris un engagement ferme auprès de leur mentor afin de le porter à la tête de la Côte d'Ivoire.

Les femmes FPI d'Abobo font une promesse à Affi N'guessan

Dimanche 6 septembre 2020, au centre culturel d'Anonkoua, les femmes du Front populaire ivoirien ont tenu une cérémonie de mobilisation en prélude à l'élection présidentielle du 31 octobre. Placé sous le parrainage d'Anne Gnahouret, la secrétaire nationale de l'Organisation des femmes du Front population ivoirien (OFFPI), l'évènement qui a enregistré la présence d'Angeline Kili, épouse de Pascal Affi N'guessan, a été l'occasion pour les responsables de l'Organisation des femmes du FPI de prendre un engagement ferme à l'endroit de leur candidat. N'guessan Kousso, fédérale OFFPI de la commune d'Anyama, a indiqué que sa structure a décidé de ratisser large pour la victoire de Pascal Affi N'guessan.

"Les femmes abattent un travail colossal pour le retour du FPI au pouvoir, souvent au risque de la perte de leur foyer. En 2015, le FPI a obtenu 10 000 voix à Abobo. Pour l'élection de 2020, nous voulons 100 000 voix pour notre candidat. Nous sommes déterminées et engagées pour la victoire", a lancé la fédérale. Mais bien avant elle, Yapo Kousso Pélagie, la fédérale OFFPI d'Anonkoua Kouté, a salué la constante disponibilité d'Angeline Kili, l'épouse du candidat du FPI, à l'égard des femmes du parti à la rose.

Pour sa part, Gnepa Barthélémy, directeur national de campagne du candidat Pascal Affi N'guessan, "le FPI à Abobo vient de loin". "Voir les femmes du FPI rassemblées à Abobo montre que le FPI est debout. C'est un symbole. Affi N'guessan va gagner parce que Anonkoua montre la renaissance. Notre candidat va gagner parce qu'il fait partie de la nouvelle Côte d'Ivoire", a souligné le vice-président du Front populaire ivoirien.

Au cours de son intervention, Angeline Kili a remercié les responsables de l'OFFPI "pour le travail abattu sur le terrain". "Affi N'guessan est candidat pour donner un nouveau souffle à cette Nation . Je suis disponible afin qu'ensemble nous fassions du porte-à-porte dans la paix sans rancune", s'est-elle exprimée.

Pascal Affi N'guessan, faut-il le rappeler, a déposé sa candidature à la présidentielle le lundi 27 juillet 2020. "Quand on aspire à gouverner un pays, c’est qu’ on a une ambition et notre ambition, c’est la renaissance de ce pays traumatisé, appauvri et affaibli, divisé (…) et c’est une situation qui nous afflige", avait-il déclaré.