Après le rejet des candidatures, les manifestations encore interdites

Arrivée à expiration, ce 15 septembre 2020, l'interdiction de manifestations de rue vient d'être prorogée par le Gouvernement ivoirien. Les ministres Vagondo Diomandé, de la Sécurité et la Protection civile, et Sidiki Diakité, de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, viennent de cosigner un arrêté interministériel dans lequel cette interdiction a été repoussée jusqu'au 30 septembre prochain.

Manifestations, l'opposition confinée malgré le rejet de certaines candidatures

L'opposition ivoirienne avait organisé des marches éclatées pour protester contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Mais ces manifestations étant émaillées de violences, avec à la clé des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels, le gouvernement a décidé de l'interdiction des manifestations de rue jusqu'au 15 septembre. Ce délai étant arrivé à expiration, dans un contexte exacerbé par le rejet de quarante candidatures sur les quarante-quatre déposés à la CEI, les autorités ivoiriennes ont jugé bon de reconduire cette interdiction.

En témoigne l'arrêté interministériel qui vient d'être produit par les ministres de la Sécurité et de l'Administration du territoire.