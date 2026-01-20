Côte d’Ivoire : 200 milliards FCFA auprès de l’UEMOA pour gérer la dette

En Côte d’Ivoire, dans le cadre de la stratégie de gestion active de la dette publique, le pays s’apprête à mobiliser un montant global de 200 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l’UEMOA.

Côte d’Ivoire : 200 milliards FCFA décrochés ce mardi sur le marché financier régional de l’UEMOA ?

Comme le rapporte AIP, cette opération, pilotée par le Trésor public, est prévue ce mardi 20 janvier 2026. Elle combine des bons et des obligations du Trésor, destinés à répondre à la fois aux besoins de trésorerie de l’État et au financement de projets à moyen et long termes. Par cette levée de fonds, la Côte d’Ivoire vise à renforcer la confiance des investisseurs régionaux, diversifier les maturités de sa dette et consolider sa signature souveraine dans un contexte de discipline budgétaire et de stabilité macroéconomique au sein de l’espace UEMOA.

L’adjudication annoncée repose sur une combinaison d’instruments financiers calibrés. Le Trésor public propose d’abord des bons du Trésor (BAT) d’une maturité de 12 mois, avec une échéance fixée au 5 janvier 2027. Des titres qui sont conçus pour répondre aux besoins de financement à court terme de l’État. D’une valeur nominale unitaire d’un million de francs CFA, ces bons offrent un mécanisme simple : les intérêts sont payés d’avance et précomptés sur la valeur nominale, avec un remboursement intégral à l’échéance. Ils ciblent principalement les investisseurs à la recherche de placements liquides, sûrs et rapidement mobilisables.

Aussi, la Côte d’Ivoire met sur le marché trois lignes d’obligations assimilables du Trésor (OAT) dans le but d’allonger la maturité moyenne de sa dette publique. La première obligation, d’une durée de 36 mois, arrive à échéance le 21 janvier 2029 et offre un taux d’intérêt annuel de 5,35 %. Les deux autres lignes portent respectivement sur 60 mois, avec une échéance en janvier 2031 et un taux de 5,60 %, puis sur 84 mois, échéance en janvier 2033, assortie d’un rendement de 5,85 %. Ces obligations, d’une valeur nominale de 10 000 francs CFA, sont remboursées in fine, avec paiement annuel des intérêts dès la première année.

La Côte d’Ivoire veut envoyer un signal fort

À travers la nouvelle architecture financière, le Trésor public de la Côte d’Ivoire cherche à concilier gestion prudente de la dette et financement durable du développement. Les maturités étalées permettent de lisser les remboursements dans le temps. La progression graduelle des taux traduit également la confiance du marché dans la solidité économique du pays.

Il faut noter que la dette publique de la Côte d’Ivoire a atteint 34 016 milliards de Francs CFA à fin septembre 2025, soit 59,3% du PIB. D’après les informations de Horonya Finance, c’est une progression de 2 609,1 milliards FCFA par rapport à fin 2024. En s’appuyant sur le marché régional de l’UEMOA, la Côte d’Ivoire confirme son ancrage financier et son engagement à maintenir une trajectoire de dette maîtrisée, lisible et attractive pour les investisseurs.