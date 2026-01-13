Côte d’Ivoire : le PDCI dans le prochain gouvernement ?

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara est très attendu sur la formation de sa nouvelle équipe. Passée la période électorale, la gestion des affaires publiques doit se poursuivre. Et comme il est généralement de coutume, une nouvelle élection présidentielle rime avec la mise en place d’un nouveau gouvernement. Élu au soir de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, Alassane Ouattara va bientôt dévoiler les nouveaux membres du gouvernement. Les tractations vont bon train et des bruits de couloir n’excluent pas des discussions entre le chef de l’État et le plus grand parti d’opposition, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain.

Nouveau gouvernement de Ouattara : le PDCI bientôt de retour aux côtés du RHDP ?

L’opposition ivoirienne a traversé les récents processus électoraux avec beaucoup de défis. L’idée de travailler en synergie pour coordonner les actions afin de contrer efficacement le pouvoir pendant les dernières élections n’a pas marché à long terme. Juste après la présidentielle, de laquelle ses gros candidats ont été exclus, l’opposition a volé en éclats. Désormais, chacun prend les décisions qui arrangent son camp. On en veut pour preuve les positions divergentes prises par le PDCI et le PPA-CI de Laurent Gbagbo sur la participation aux élections législatives. Dans cet ordre d’idées, des observateurs n’excluent pas une possible participation du PDCI-RDA au prochain gouvernement.

Une collaboration entre le RHDP et le PDCI-RDA ? Les deux camps seront-ils en mesure de faire table rase ? Il s’agit de deux partis politiques qui ont des liens intrinsèques. Le PDCI-RDA et le camp (RDR) d’Alassane Ouattara avaient signé un accord de fusion pour devenir le RHDP. C’est en 2018 que la lune de miel a pris fin avec le retrait du PDCI-RDA. Sous le leadership d’Henri Konan Bédié, le parti avait décidé de s’assumer et de prendre son destin en main en tant que formation politique de l’opposition.

Se réclamant tous héritiers de Félix Houphouët-Boigny, les deux partis politiques n’ont jamais été très loin l’un de l’autre. Une nouvelle collaboration n’est donc pas à exclure. Le retour annoncé de Tidjane Thiam après plusieurs mois d’exil hors des frontières ivoiriennes donne de l’eau au moulin des voix qui soupçonnent une entrée du PDCI au gouvernement. Des sources avaient indiqué que le président du PDCI avait tenté des rapprochements avec le président Alassane Ouattara. Il aurait souhaité échanger avec ce dernier bien avant la présidentielle. La tentative n’avait pas marché, mais le jeu reste toujours ouvert et, en politique, rien n’est impossible.