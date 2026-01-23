Côte d’Ivoire : meurtre et suicide, triple décès dans une famille

En Côte d’Ivoire, un drame familial s’est produit à Assoufoué, dans la sous-préfecture de N’Guessankro, dans le Moronou. Entre meurtre et suicide, trois personnes ont perdu la vie le mercredi 21 janvier 2026. Selon les premières informations, le présumé meurtrier se serait donné la mort après avoir ôté la vie à sa compagne et à sa belle-sœur. Tout serait parti d’une accusation d’inceste.

Triple décès suspect en Côte d’Ivoire, enquête en cours

Un planteur, B. T. César, au cœur d’un drame familial troublant. À l’origine de son acte, des témoins évoquent une guéguerre qui l’aurait opposé à son épouse et à sa belle-sœur. Celles-ci auraient accusé le planteur d’avoir tenté d’abuser de sa propre fille. Des sources indiquent qu’à l’éclatement de l’affaire, le père de famille a été publiquement réprimandé par les sages du village. Il a vécu cette situation comme une humiliation qu’il n’a pas digérée.

Convaincu que sa femme et sa belle-sœur sont les principales actrices de cette vindicte populaire, il a pris la décision de se venger. De retour de la réunion publique, il interpelle sa femme pour avoir des explications. Une dispute éclate. Dans la foulée, il fait usage de son arme et atteint son épouse. Venue à la rescousse, la belle-sœur a été très vite prise pour cible. Elle sera également atteinte mortellement. Sur le lieu du drame, B. T. César s’est donné la mort en se tirant dessus.

Un triple décès qui a plongé la communauté villageoise dans la tristesse. La police a ouvert une enquête pour mieux comprendre les circonstances du drame.