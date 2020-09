La grande dédicace de l’œuvre ‘’Journalistes et élections en Côte d’Ivoire’’ du journaliste Raymond DIBI a eu lieu le lundi 14 septembre 2020 à la Maison de la Presse au Plateau. L’écrivain, au cours de cette cérémonie, a appelé au sens de la responsabilité des journalistes et de tous les acteurs de la vie sociopolitique en Côte d’Ivoire pour un environnement électoral apaisé.

Pour un environnement électoral apaisé, le journaliste Raymond DIBI appelle au sens de responsabilité de tous

Le livre ‘’Journalistes et élections en Côte d’Ivoire’’ prend sa source dans la crise postélectorale que le pays a connu en 2010 et 2011 et qui a fait officiellement 3000 morts. La sortie de cet ouvrage, dira Raymond DIBI, se justifie aussi par le fait que les mêmes ingrédients qui ont conduit à cette crise postélectorale sont en train d’être réunis à nouveau. Pour l’auteur, à la veille de la présidentielle du 31 octobre 2020, la Côte d’Ivoire se retrouve dans un contexte quasi-identique à celui vécu lors des élections de 2010.

« Cette œuvre se veut un rappel non exhaustif d’une situation dramatique vécue lors de la crise passée, par les acteurs politiques, les journalistes, les femmes, les jeunes et les populations, sans la moindre intention de remuer le couteau dans la plaie. Un rappel qui vise à attirer clairement l’attention de tous, notamment des journalistes, sur les agissements qui ont pu contribuer à causer, hier, cette crise post-électorale et ce qu’il faut faire aujourd’hui ainsi que demain pour garantir la stabilité sociopolitique de la Côte d’Ivoire », soutient le journaliste-écrivain.

Avant de souligner que l’oeuvre ‘’Journalistes et élections en Côte d’Ivoire’’ voudrait attirer l’attention de tous les acteurs de la vie sociopolitique pour un environnement électoral apaisé. « Le livre veut surtout amener les journalistes à jouer pleinement leur partition pour la stabilité, socle du développement d’un pays», insiste l’auteur. Bien avant, Mme la Conseillère Technique Ano Kakou Rosine, représentante du ministre de la Communication et des Médias, président de cette cérémonie, a traduit tout le soutien du ministre Sidi Tiémoko Touré à cette initiative.

« Monsieur Raymond DIBI, vous pouvez être fier d’apporter votre contribution à l’édification d’une société plus forte par vos écrits et par le sujet que vous avez choisi de mettre en lumière dans votre ouvrage. En choisissant de publier ce livre, vous pouvez être fier d’avoir écrit plusieurs pages de la mémoire collective, de susciter le débat et d’éveiller les consciences non seulement des journalistes mais aussi du grand public », a salué la représentante du ministre de la Communication et des Médias.

Dans la même veine, le parrain de cette grande dédicace, le président de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), Jean Claude Coulibaly, a dit que le journaliste-écrivain Raymond DIBI a fait sa part en offrant au monde des médias, à la Côte d’Ivoire et au monde entier, une œuvre. « Il nous appartient de faire en sorte que cette œuvre ne reste pas dans les tiroirs mais soit connue », a exhorté le Président de l’UNJCI.

Quant au Directeur Général de l’Intelligent d’Abidjan, invité d’honneur de cette cérémonie et ex-patron du journaliste Raymond Dibi, il a exprimé toute sa fierté à son ancien collaborateur. « Raymond Dibi est un garçon travailleur et intègre. Félicitations pour ce parcours et pour ce que tu as continué à faire après l’Intelligent d’Abidjan », s’est félicité le DG Alafé Wakili. ‘’Journalistes et élections en Côte d’Ivoire’’, un livre de 94 pages sorti en mars 2020 et édité par Lebel Editions, est une contribution pour une élection apaisée en Côte d’Ivoire, gage d’une paix durable et d’un développement harmonieux.