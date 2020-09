Affaire G27: Bonne nouvelle pour Yao Kouassi Gervais dit Gervinho

Opposé à son formateur Tapé Émile pour la présidence du club G27, évoluant en 3e division, l'international ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho vient de remporter une grande victoire.

L’administration ivoirienne prend une décision en faveur de Gervinho

Yao Kouassi Gervais alias Gervinho est le président fondateur du club G27, évoluant en troisième division ivoirienne. N’étant pas régulièrement en Côte d’Ivoire, l’attaquant de Parme avait confié la gestion de son club à son formateur, Tapé Bahi Emile, qui avait son nom inscrit sur tous les documents administratifs du club. Suite à un désaccord entre les deux hommes, Gervinho va démettre Tapé Bahi de ses fonctions. S'engage alors un bras de fer entre les deux hommes. Tapé Bahi, refusant de remettre les documents au président fondateur du club. Au final, l'affaire a été portée à la gendarmerie.

«On s’est retrouvé à la gendarmerie pour reprocher à Tapé Bahi le fait qu’il a été envoyé en mission pour une affaire et il n’avait pas le droit de se substituer à son mandant. On n’y est pas allé pour des questions de malversations mais pour voir les documents faits au nom de Tapé Bahi », confiait récemment Me Obo Tchimou Florent, huissier de Gervinho.

De son côté, Tapé Bahi a complètement ignoré la sanction que lui a infligé Gervinho, et s'est même permis d'attribuer le parrainage du club à Sory Diabaté dans le cadre de l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football ( Fif). Chose qu'avait totalement désapprouvée le président fondateur du club G27, qui, dans un communiqué publié par son chargé de communication, affirmait ne pas se reconnaître dans cette décision.

Après plusieurs démarches pour rentrer en possession de son club, l'international Gervinho a reçu une bonne nouvelle de l’administration ivoirienne. En effet, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a délivré un “récépissé de déclaration portant modification de l’organe dirigeant de cette équipe”. Ce document officiel valide donc l’assemblée générale du 31 mai 2020 qui a porté Yao Kouassi Gervais dit Gervinho à la tête du comité exécutif de G27. Ce qui sousentend que Gervinho est désormais le seul et unique interlocuteur du club.