Quels sont actuellement les rapports entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien déchu le 11 avril 2011 ? À la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée jeudi 17 septembre 2020, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) a livré un secret sur les relations entre lui et le mentor du Front populaire ivoirien (FPI).

Comment se portent les relations entre Gbagbo et Guillaume Soro ?

Au lendemain du second tour de la présidentielle de 2010, dans la bataille opposant Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des républicains (RDR) et le président sortant Laurent Gbagbo, Guillaume Kigbafori Soro a pris position pour l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI). Le député de Ferké a conduit les forces armées qui ont combattu les troupes du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) afin d'installer Alassane Ouattara dans le fauteuil présidentiel. Finalement, le 11 avril 2011, les troupes de Guillaume Soro, aidées par les forces onusiennes et françaises, parviennent à faire tomber Laurent Gbagbo. Cependant, les relations entre l'homme qui a dirigé la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire de 1995 à 1998 et le nouveau président ivoirien vont prendre du plomb dans l'aile. Les deux hommes deviennent des adversaires suite à la démission du patron des soroistes de son poste de chef de l'Assemblée nationale.

En profond désaccord avec Alassane Ouattara, son allié d'hier, Guillaume Soro s'était déjà engagé sur la voie du pardon. "J'ai décidé de demander une fois de plus pardon aux Ivoiriens pour tout ce que, depuis 2002, j'ai pu consciemment ou inconsciemment commettre comme offenses à ce peuple qui a tant souffert. J'adopterai la même démarche de pardon et j'irai demander pardon à mes aînés, les présidents Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et aussi Laurent Gbagbo", avait-il lancé quelques années plus tôt. Mais depuis, malgré ses démarches, "Bogota" n'a pu obtenir une audience auprès du fondateur du FPI, établi en Belgique, après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale. Cependant, Guillaume Soro se veut rassurant.

Le mentor d' Affoussiata Bamba Lamine a échangé avec la presse le jeudi 16 septembre 2020 à Paris. Au cours des discussions, il a assuré que lui et Laurent Gbagbo ont de bons rapports. "Je n'ai pas encore rencontré Laurent gbagbo en tête à tête, mais le président Gbagbo et moi nous nous sommes organisés pour nous rencontrer", a soufflé Guillaume Soro. En clair, le leader des soroistes soutient qu'il n'existe aucun nuage entre lui et l'ancien président ivoirien.