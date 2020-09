La guerre fait actuellement rage entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Les deux hommes qui dans un passé récent étaient perçus comme de parfaits alliés ne regardent plus du tout dans la même direction. Le député de Ferké a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale et s'est engagé dans la course pour la conquête du pouvoir d'État. Farouchement opposé à un 3e mandat de l'actuel chef de l'État, le patron de Générations et peuples solidaires (GPS) a une arme secrète pour faire mordre la poussière à son ex-mentor.

Comment Guillaume Soro entend vaincre Alassane Ouattara

Jeudi 17 septembre 2020, Guillaume Soro a envoyé un message clair à Alassane Ouattara depuis son exil en France. "Je veux et je vais gouverner mon pays en réalisant un développement écologique et endocentré pour le bien-être de tous, mais aussi en propulsant la Côte d’Ivoire aux premières loges de la recherche scientifique, de l’éducation, de la santé et de la proactivité entrepreneuriale", a déclaré le député ivoirien devant un parterre de femmes et d'hommes de média. Poursuivant, il a indiqué que "la Côte d’Ivoire est au bord du gouffre", à cause de "l’entêtement de M. Ouattara à faire un troisième mandat en violation de la Constitution se fait dans une barbarie indigne d’une République moderne et civilisée", avant de laisser entendre que l'élection présidentielle prévue le 31 octobre n'aura pas lieu. "S'il y a élection, c'est que nous sommes dans l'élection. Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n’est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu", a soutenu le leader des soroistes. Mais comment Guillaume Soro compte-t-il s'y prendre pour faire plier Alassane Ouattara ?

El Hadj Mamadou Traoré lève un coin du voile sur la stratégie du président de GPS pour battre le président sortant. "Je l'ai dit et je vais me répéter. Guillaume Soro n'est plus dans cette option de coup d'État ou de rébellion. Il a décidé d'engager un autre type de combat,avec le soutien de l'opposition,contre le gourou du Restaurant. Et pour ceux qui savent lire entre les lignes,il a décidé d'utiliser la même arme diplomatique qu'a utilisée le gourou du Restaurant pour se faire accepter comme candidat à l'élection d'octobre 2010 et pour se faire admettre comme le vainqueur de cette élection. Mieux,Guillaume Soro ira plus loin dans cette stratégie que le gourou du Restaurant", a écrit ce cadre de GPS sur sa page Facebook.