Mission des Nations unies : Nathalie Yamb met en doute IBN Chambas

Mohamed IBN Chambas séjourne sur les rives de la lagune Ébrié, depuis ce lundi. Mais pour Nathalie Yamb, il ne faudra rien attendre de l'émissaire de l'ONU qui, selon elle, est un fossoyeur de la démocratie.

Le gros pavé de Nathalie Yamb dans la mare de la mission onusienne

À moins de 40 jours de l'élection présidentielle de 2020, les indicateurs sont au rouge au sujet du climat sociopolitique. Après avoir annoncé sa retraite politique, Alassane Ouattara s'est porté candidat à la prochaine présidentielle à la suite du décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. L'opposition ivoirienne a alors organisé des marches éclatées à travers le pays.

Manifestations qui ont été émaillées de violences et se sont soldées par une quinzaine de morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Le Gouvernement ivoirien a certes interdit les manifestations de rue jusqu'au 30 septembre, mais des individus ne cessent de crier leur colère, à coup de casse et de destructions de biens publics, pour protester contre la candidature du président Ouattara.

Lors d'une réunion tenue à la maison du PDCI-RDA, dimanche dernier, Henri Konan Bédié et ses camarades opposants ont appelé à une désobéissance civile pour faire barrage au troisième mandat du chef de l'État ivoirien et exiger dans le même temps la remise en selle des candidats éliminés par le Conseil constitutionnel, à savoir Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Albert Toikeusse Mabri, Mamadou Koulibaly, pour ne citer qu'eux.

C'est dans cette atmosphère que Mohamed IBN Chambas est arrivé à Abidjan, le lundi 21 septembre. Pour sa mission d'une semaine, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel s'est entretenu avec le Président Alassane Ouattara.

Le diplomate ghanéen aura également une série de rencontres avec des membres du gouvernement, les acteurs politiques (pouvoir comme opposition), les représentants de la société civile, des représentants du corps diplomatique, ainsi que les représentants des Nations Unies en Côte d'Ivoire.

Nathalie Yamb conclut cependant d'ores et déjà à l'échec de cette mission onusienne. « Ibn Chambas est un individu de la pire espèce. Un fossoyeur de la démocratie », a tweeté la Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, avant d'ajouter : « Un ennemi permanent des peuples africains qui aspirent à la bonne gouvernance et à la liberté. »

De son côté, Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle, dont le dossier a été invalidé, relève quelques dichotomies dans les premiers actes et propos de l’émissaire d’Antonio Guterres.

« Ibn Chambas n'a vu en CI que les discours de haine ? -Ni les violations de la Constitution et du Code électoral, ni les brigades de miliciens de Ouattara, ni les citoyens exilés de force, ni les emprisonnements...ne semblent avoir été à l'ordre du jour de cet entretien au palais », a déploré l’ancien Président de l’Assemblée nationale.