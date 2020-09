Gilles Huberson parti, voici le nouvel ambassadeur de France en CI

Rappelé discrètement à Paris, Gilles Huberson est au centre de vives accusations de la part de femmes qui auraient été victimes de violences sexistes de la part du diplomate français. Quelques jours seulement après le rappel de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a trouvé son remplaçant.

Le remplaçant de Gilles Huberson est connu

Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a été discrètement rappelé par Emmanuel Macron pour "raison administrative". "Il a été rappelé à Paris dans le cadre d’une enquête administrative en cours", s'était exprimée la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès Von der Mühll. Mais Mediapart assure que l'ambassadeur français en poste à Abidjan depuis 2017 est visé par des accusations de violences sexistes et sexuelles portées par des femmes.

Les faits auraient été commis entre 2013 et 2016 en Côte d'Ivoire et au Mali. Pour sa part, Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Gilles Huberson dément toutes ces allégations. "Les faits et propos qui lui sont reprochés résultent, soit de faux témoignages, soit de cabales qui s'ils étaient poursuivis [en justice] seraient prescrits", a déclaré l'homme de loi.

Il n'empêche que le moment choisi par l'actuel locataire de l'Élysée pour rappeler son ambassadeur est crucial. En effet, la Côte d'Ivoire vit des heures chaudes à un mois de la présidentielle du 31 octobre 2020. La candidature d'Alassane Ouattara est très critiquée par les opposants ivoiriens qui exigent son retrait de la course présidentielle.

Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié, retenus par le Conseil constitutionnel, refusent de prendre part au scrutin et réclament le retrait du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ainsi que la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI).

Pendant ce temps, Emmanuel Macron a trouvé le remplaçant de Gilles Huberson. Selon La Lettre du Continent, le choix du président français s'est porté sur Jean-Christophe Belliard. Le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a déjà été en poste en Éthiopie de 2009 à 2012.