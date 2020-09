Brasserie: Des lauréats du jeu concours NBCI, récompensés

L’Entreprise Nouvelle Brasserie de Côte d’Ivoire (NBCI) a récompensé dimanche, plusieurs lauréats de son jeu concours qu’elle a initié début septembre.

« Bousculer les grands du marché ivoirien mais également récompenser la fidélité de ses clients », tels sont les objectifs visés par la Nouvelle brasserie de Côte d’Ivoire, à travers les nombreux jeux et concours et autres campagnes de proximités, initiés par l’entreprise sur le terrain.

Dimanche 27 septembre 2020, ce sont plus d’une dizaine de lauréats qui ont reçu des lots du département marketing de cette entreprise présente en Côte d’Ivoire depuis un peu plus d’une décennie. Des réfrigérateurs, des smartphones, des téléviseurs écrans Plasmas, des ordinateurs, des Playstations (…) sont entres autres les lots qui ont été distribués aux gagnants en présence de Sandrine Dimithé, la responsable Marketing de l’entreprise.

D’autres lots notamment des véhicules, des motos, des vélos et bien d’autres s’offrent également aux participants à ce jeu qui, rappelons-le, court jusqu’au 17 octobre prochain. « Nous prorogeons le jeu jusqu’au 17 octobre 2020 parce que nous estimons que 4 semaines ce n’est pas suffisant. Il y a de nombreux lots dont une voiture, des motos et vélos qui sont également en jeu. Il suffit d’acheter une bouteille, de l’ouvrir et de regarder sous la capsule. Le lot qui y est dessiné vous revient. Il n’y a pas de tombola », a expliqué ce dimanche Mme Sandrine Dimithé.

L’objectif, selon elle, c’est de dire merci aux consommateurs pour leur accompagnement mais également montrer à ces derniers ainsi qu’à l’ensemble des populations ivoiriennes que la NBCI est proche des populations. Aussi n’a-t-elle pas manqué de révéler que la brasserie présente de réelles ambitions.

« Au niveau des marques de boissons gazeuses, il y en a de plus en plus sur le marché ivoirien et quand on a en face de nous des géants que je ne veux pas citer, il est important pour nous de marquer le coup. L’objectif c’est de faire la différence. Nous démarquer, c’est de faire les choses de manière correcte et de marquer le coup auprès des populations ivoiriennes en leur montrant qu’on a la capacité de faire des choses de grande manière », a expliqué la responsable du département marketing.