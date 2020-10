Samba David interpelle KKB: "Retire-toi de cette humiliation"

Président de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire, Samba David a, dans une lettre ouverte, vivement interpellé le candidat Kouadio Konan Bertin (KKB), sur les risques auxquels il expose le peuple ivoirien en s’obstinant à prendre part au jeu électoral déjà « biaisé ».

2020 : Samba David et les indignés appellent KKB à se retirer de la course

« Cher aîné, tu as toujours combattu pour la communauté, pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, et non pour tes intérêts personnels. La nation te regarde et attend de toi le geste qui sauve. Retire-toi de cette humiliation », a interpellé le président de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire, dans une lettre ouverte adressée au candidat Kouadio Konan Bertin, engagé dans la course à la succession du président Alassane Ouattara, au mépris des appels incessants du reste de l’opposition.

La candidature du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre 2020 divise pouvoir et opposition. Pour les opposants, cette candidature est illégale au regard de la Constitution ivoirienne qui limite à deux le nombre des mandats présidentiels. « Cher aîné, souviens-toi (…) Tu as parcouru le monde à la recherche de la paix et de la réconciliation entre Alassane Ouattara, Laurent GBAGBO et Konan BÉDIÉ mais aussi pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, tous les ivoiriens et même la communauté internationale réclament la transparence du processus électoral et même le report des élections pour appeler à un dialogue inclusif. Et c'est curieusement cette position que tu as défendue hier que tu sembles combattre aujourd'hui », fait remarquer Samba David à l’ancien président de la Jeunesse du PDCI-RDA.

« Cher aîné, il n'est pas encore tard. Tel le dernier tireur des tirs aux buts, nous comptons sur toi pour la victoire, laquelle victoire passera nécessairement par ton retrait de cette course électorale déjà biaisée », insiste Samba David. La Côte d’Ivoire s’est de nouveau engouffrée dans un nouveau cycle de violence depuis l’annonce du président Alassane Ouattara de rempiler pour un troisième mandat présidentiel. Des manifestations contre cette candidature ont déjà fait plus d’une vingtaine de morts, d’importants dégâts matériels, ainsi que l’arrestation de plusieurs responsables politiques et d’organisations de la société civile.