Guillaume Soro en colère : "Ouattara veut une présidence à vie"

Guillaume Soro est très remonté contre Alassane Ouattara, son ancien mentor. Exilé en France depuis le 23 décembre 2019, le député de Ferké est engagé dans la lutte contre un 3e mandat de l'actuel président ivoirien. Le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) est convaincu que le chef de l'État se lance dans une véritable impasse.

Guillaume Soro tance Alassane Ouattara depuis Paris

Alassane Ouattara est en lice pour un 3e mandat. La candidature du patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a été validée par le Conseil constitutionnel, malgré les vives protestations des opposants ivoiriens. En effet, ces derniers sont convaincus que l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas le droit de briguer un 3e mandat en octobre. Installé à Paris depuis bientôt un an, Guillaume Soro a entamé une véritable bataille pour empêcher le numéro un ivoirien de demeurer au Palais présidentiel à la fin de son second quinquennat.

"Chers tous, allez dire à @AOuattara_PRCI qu’il y’a des combats qu’on ne mène pas à 78 ans ! S’il insiste, il ne lui reste que la déchéance et l’humiliation. Et je suis si triste pour lui. Quand on a atteint l’apogée de sa gloire, il ne vous reste plus que l’amorce de la déchéance", avait lancé Guillaume Soro sur son compte Twitter.

Guillaume Soro va plus loin en prévenant qu'Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de la République. D'ailleurs, le leader des soroistes répète à qui veut l'entendre que l'élection présidentielle n'aura pas lieu ni dans les conditions actuelles ni à la date indiquée. Vendredi 2 octobre, l'ancien chef rebelle a lancé des piques. Réagissant aux propos de Félix Tshisekedi, qui affirme ne pas s'éternise à la tête de la RDC, "Bogata" a répondu : "Alassane Ouattara affirme le contraire. Il veut une présidence à vie. Il demande aux Ivoiriens de prier les dieux pour qu’il soit immortel pour continuer à gouverner la Côte d’Ivoire".