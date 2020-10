Exilé à Paris, Guillaume Soro cherche du soutien au Nigeria

Guillaume Soro ne lâche rien dans la lutte qui l'oppose à son ancien mentor Alassane Ouattara. Le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS), dont la candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a été invalidée par le Conseil constitutionnel, veut se donner tous les moyens pour en venir à bout du patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Guillaume Soro, bientôt reçu au Nigeria ?

La tension entre Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre est très tendue. Guillaume Soro, qui avait toute l'estime du président ivoirien, est tombé en disgrâce auprès de celui-ci après avoir refusé d'intégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Cela lui a valu de quitter son poste de président de l'Assemblée nationale le 8 février 2019. Le député de Ferké vise le fauteuil présidentiel et a créé le GPS en vue de soutenir sa candidature pour l'élection d'octobre 2020. Mais le voeu de Guillaume Soro de s'installer à la tête de la Côte d'Ivoire s'est heurté à une farouche opposition de l'État ivoirien. En effet, le député de Ferké est contraint à l'exil en France depuis le 23 décembre 2019 alors qu'il entrait à Abidjan pour lancer sa campagne présidentielle. Le gouvernement l'accuse d'avoir voulu déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Des proches de l'ex-chef rebelle sont mis aux arrêts pour troubles à l'ordre public.

Fin avril 2020, Guillaume Soro est frappé d'une peine de 20 ans de prison ferme après avoir été jugé par contumace. Il lui est reproché des faits de "recels de biens publics détournés" et de "blanchiments de capitaux". Installé dans la capitale française, l'homme qui a dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) de 1995 à 1998 assure qu'Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Il soutient même que le scrutin ne se tiendra pas à la date indiquée. Le chef de file de soroistes est tellement convaincu de ses propos que cela amène à s'interroger sur l'origine d'une telle assurance. En tout cas, Guillaume Soro active son réseau et ne lésine pas sur les moyens pour faire plier Alassane Ouattara.

On apprend auprès d'Africa Intelligence que Guillaume Soro joue des coudes pour se rendre au Nigeria. Pour l'heure, les autorités nigérianes n'ont pas encore répondu aux sollicitations de "Bogota". Mais elles sont conscientes que recevoir le président de GPS sur son sol pourrait brouiller les relations avec le régime d'Abidjan.