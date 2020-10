Aman Kacou (NCC) à l’opposition: ''Vous ne réussirez pas à nous tromper"

Aman Kakou, secrétaire général adjoint (SGA) de la Nouvelle convergence citoyenne (NCC), a évoqué l’actualité socio-politique délétère qui prévaut en Côte d’Ivoire, à quelques 3 semaines du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

En colère, la NCC de Noba Thomas tacle l'opposition ivoirienne

« Durant vingt-sept ans, le même scénario perturbe la quiétude des Ivoiriens. On mène une politique de dénigrement, de peur et personne par la suite n'est responsable du désordre que cela engendre », s’est offusqué M. Aman Kakou, joint par Afrique-sur7.fr.

Citant le président de son parti, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle convergence citoyenne indique que les alliances «contre-nature » pour chasser tel ou un autre du pouvoir sans même prendre garde de proposer aux populations, des projets de société fiables, ont toujours été le vecteur des crises en Côte d’Ivoire.

« On ne peut pas discréditer une institution et la valoriser par la suite », s’est-il insurgé. Faisant allusion au dépôt par certains candidats de leurs dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante (CEI) sachant bien même que les conditions de la tenue d’une élection transparente et apaisée n’étaient pas réunies.

« Nous sommes nombreux à comprendre que désormais la politique de dénigrement et de diabolisation, ne passera plus dans ce pays. Plus personne ne nous trompera desormais », a-t-il prévenu.

À 24 jours de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, l’opposition politique ivoirienne reste vent debout contre la candidature du président Alassane Ouattara et réclame la dissolution aussi de la CEI, que du Conseil constitutionnel crédible.

« Ils ont tous déposé leurs candidatures. Certains ont été retenus. Alors l’élection se tiendra à la date du 31 octobre. Si non pourquoi candidater ? », s’interroge le collaborateur du président Noba.

Avant de se faire plus clair : « Aucun ivoirien ne sera le sacrifice des politiciens. C'est la fin de cette stratégie politique», a-t-il argué. Au nom de la NCC, il a invité la classe politique ivoirienne au dialogue pour une élection apaisée.