Alassane Ouattara confie son destin à Hamed Bakayoko

Alassane Ouattara entend bien conserver son fauteuil présidentiel au soir du samedi 31 octobre 2020. Candidat à sa propre succession, le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir, a eu une rencontre avec les membres de son conseil stratégique le mercredi. C'était l'occasion pour le chef de l'État d'adresser un message particulier à son commando.

Ce qu'Alassane Ouattara a confié à Hambak pour la présidentielle

Mercredi 14 octobre 2020, Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à l'élection présidentielle, a réuni autour de lui les membres de son conseil stratégique. "Notre rencontre se situe, comme vous le savez, dans un contexte sociopolitique particulier, marqué par les préparatifs de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je tiens à vous rassurer que tout a été mis en œuvre par le gouvernement pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions", a laissé entendre le président de la République. Au cours de son allocution, le numéro un ivoirien a assuré que "le scrutin du 31 octobre 2020 se déroulera de manière démocratique, transparente et dans un climat apaisé".

Engagé pour une victoire au premier tour, Alassane Ouattara a mis une équipe de campagne composée de quatre directeurs nationaux de campagne. Il s'agit du Premier ministre Hamed Bakayoko, du président du Sénat Ahoussou Jeannot Kouadio, du secrétaire d'Etat Patrick Achi et de la ministre Kandia Camara. "En tant qu’acteurs principaux de ma campagne, je vous exhorte à mener, avec beaucoup d’humilité, en étroite collaboration avec les élus de vos régions et localités respectives, une campagne de proximité, en vous tenant à l’écoute de nos concitoyens, pour mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins", a fait savoir le président sortant. On le sait, Hamed Bakayoko a toujours fait partie du dispositif politique d'Alassane Ouattara.

C'est sur le l'ancien ministre de l'Intérieur que le président ivoirien a porté son choix quand il a fallu défendre les couleurs du RHDP à Abobo lors des municipales d'octobre 2018. Deux ans plus tard, Hambak répond encore présent et est déterminé à accompagner son mentor dans le combat pour la conservation du pouvoir. Au sein de l’équipe de campagne du candidat des houphouëtistes, le Premier ministre est très attendu et aura un rôle primordial à jouer.