Titrologie du 29 octobre 2020 : « L'ONU prend des mesures graves »

À deux jours de la Présidentielle du 31 octobre 2020, la violence s'intensifie en Côte d'Ivoire. La Titrologie de ce jeudi 29 octobre 2020 fait un large écho des tensions sociopolitiques à travers le pays, ainsi que ce qui se trame aussi bien au sein du pouvoir qu'à l'opposition.

Titrologie : « Les populations fuient Abidjan par milliers »

Le scrutin présidentiel se tient le samedi prochain. Mais avant cette date "Les populations fuient Abidjan par milliers", note Le Nouveau Courrier. "Daoukro, Kotobi et Abongoua à feu et à sang", renchérit Le Quotidien d'Abidjan. Pour Le Temps "Le régime installe le chaos à Daoukro". Le Nouveau Réveil estime pour sa part que, "Révoltés, les Ivoiriens ne sont pas prêts à reculer". Aujourd'hui fait par ailleurs savoir qu'à quelques jours de cette élection, "Peurs sur la Côte d'Ivoire".

"Nous allons empêché Ouattara d'installer le pays dans le chaos", lance Pascal Affi N'Guessan à la une de Le Nouveau Courrier. Le Président du FPI est aussitôt repris par Kobénan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP, qui déclare dans les colonnes de l'Intelligent d'Abidjan : "Le Jour où le RHDP va entrer dans la danse, ceux qui ont décrété la désobéissance civile vont se terrer." Avant de rassurer sur Le Mandat : "Toutes les dispositions sont prises pour voter." Le Sursaut fait quant à lui, état "Des armes cachées de Soro contre Ouattara". De retour à Abidjan : "Kemi Seba appelle les Ivoiriens à la résistance", révèle Le Temps.

Le Patriote reprend les propos de Ouattara lors de son interview à France 24 et RFI : "Je veux travailler avec une équipe de jeunes." Mais Générations nouvelles estime pour sa part que : "Ouattara, une candidature qui tue les Ivoiriens." Face à toute cette tension sociopolitique autour de la présidentielle, "l'ONU prend de graves mesures". Le Miroir dit "Non à la chienlit". "Alassane Ouattara rassure" toutefois sur L'Expression. Candidat indépendant à la présidentielle de 2020 "KKB présente son programme économique au patronat", titre Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental. L'Inter note qu' "Un ancien ministre demande une pause électorale et fait des propositions."

A côté de la situation politique, un drame est survenu à Yopougon. "Effondrement d'un immeuble : Un père, une mère et leur bébé de 6 mois écrasés", précise Soir Info. La note sportive est donnée par Super Sport : "FIFA : Infantino testé positif au coronavirus; Ligue des champions : Juve-Barça, le choc; Eléphant : Franck Kessié: Nous avons une bonne équipe."