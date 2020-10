Réélection de Ouattara: Dimbokro bouclée par Bakayoko-Ly Ramata

"Rendez-vous massivement dans les bureaux de vote afin de voter le meilleur candidat, Alassane Ouattara, pour une victoire un coup K.O dès le soir du 31 octobre", a galvanisé la directrice régionale de campagne du Rhdp, la ministre Bakayoko-Ly Ramata. En tournée dans plusieurs marchés de la commune de Dimbokro, le jeudi 29 octobre 2020, le message de la ministre a été clair à chaque étape.

Dernier jour de campagne à Dimbokro: Bakayoko-Ly Ramata galvanise les femmes des marchés pour ADO

Bakayoko-Ly Ramata a invité les femmes exerçant dans les marchés de la commune du "bonheur partagé'' à accomplir leur devoir civique. "Allez-y, nombreuses, voter le samedi 31 octobre notre champion, Alassane Ouattara", a-t-elle exhorté dans tous les marchés où elle est passée, les mains chargés de gadgets à l'effigie de ADO.

À 72 heures de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, l'émissaire du candidat du RHDP a battu le rappel des troupes comme ses pairs des autres régions électorales. Pour le prof. Bakayoko-Ly, ''il ne faut pas céder à la provocation et se laisser distraire par des manœuvres qui ne prospèrent plus face à des populations éprises de paix et convaincues par l'excellent bilan du bâtisseur ADO''.

Pour elle, " (Alassane Ouattara) est le meilleur de tous les candidats. Son bilan est inattaquable. Grâce au président Alassane Ouattara, nous avons des routes, et vos produits vivriers arrivent vite sur les marchés", a-t-elle rappelé.

Mieux, dira-t-elle, le programme du candidat du RHDP est le meilleur projet de société pour les femmes. Et, pour le prochain quinquennat, "Alassane Ouattara entend poursuivre et renforcer la mise à disposition de fonds en vue de financer les activités des femmes dans les marchés", a-t-elle affirmé.

Les femmes du marché central de Dimbokro ont assuré la directrice régionale du Rhdp d’une victoire "écrasante" du candidat Ouattara au soir du 31 octobre. La ministre leur a remis des pagnes, tabliers, tricots, sacs, et même pour certaines, des motos, dans la liesse, où chants et danses ont mis fin à ce dernier jour de campagne dans la région du N'Zi.