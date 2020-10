Noba Thomas et la NCC choisissent Alassane Ouattara

Le chef de l’Etat ivoirien sortant, Alassane Ouattara est le candidat choisi, par Noba Thomas et son parti, la Nouvelle convergence citoyenne, pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Entre Ouattara et l’opposition, Noba Thomas a fait son choix

Le bureau central de la Nouvelle convergence citoyenne, s’est réuni, dimanche 25 octobre 2020, en présence de son président Noba Brice Thomas. À l’issue de ce conclave, le parti a appelé ses militants à voter massivement pour le candidat Alassane Ouattara, choix de la majorité présidentielle, pour le scrutin du 31 octobre 2020.

Cet appel, a expliqué le premier responsable de cette formation politique a idéologie, centriste, est celui de la raison sur l’échiquier politique ivoirien, le candidat du RHDP, est la seule alternative crédible capable de garantir la stabilité politique et le développement socio-économique de la Côte d’ Ivoire. En témoigne selon lui, les nombreuses actions de développement posées par l’ex-directeur adjoint du FMI, depuis son accession à la tête de l’Etat ivoirien.

"Je lance un appel aux 671 865 adhérents inscrits dans notre registre de continuer d'effectuer le retrait de leurs cartes d'électeurs qui nous seront utiles aux scrutins à venir et à aller massivement sans crainte au jour du 31 octobre 2020, voter le président Alassane Ouattara, pour la continuité. Non seulement pour la rupture d'un système'', a lancé M. Noba. Fustigeant au passage les alliances contre-nature qui n’ont pour seul avantage que plonger dans la désolation et des crises interminable.

"Ne laissons pas les politiciens nous diviser, il n'existe pas de bon ou mauvais Ivoiriens ; il n'existe pas de mauvais Camp ou de bon Camp, il y a juste une Côte d'Ivoire, il y a des juste des Ivoiriens qui aiment leur pays. Les alliances contre nature sont les seuls projets de ces politiciens. Tous ces opposants ont gouverné ce pays, le choix de la NCC est pour la continuité, car nous voulons voir notre pays avancé, personne ne veut voir où accepter que son régresse ou sombre", a-t-il indiqué. Ce choix, faut-il le souligner a été entériné par toutes les représentations du parti, repartis sur l’ensemble du territoire ivoirien, à travers des motions de soutien, lus par les différents secrétaires régionaux et départementaux.