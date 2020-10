Les instructions de Coulibaly Kuibiert (CEI) avant la Présidentielle 2020

31 octobre 2020, la CEI invite le collège électoral aux urnes pour la désignation du Président de la République de Côte d'Ivoire pour les cinq (5) prochaines années. Ibrahime Coulibaly Kuibiert, président de cette institution électorale, a donc produit un communiqué dans lequel il donne la conduite à tenir aux électeurs pour la bonne tenue de ce scrutin.

Coulibaly Kuibiert (CEI) promet : « Cette élection sera libre, transparente et crédible »

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Chers Électeurs,

Par décret n°2020-633 du 19 août 2020, le collège électoral est convoqué le samedi 31 octobre 2020, pour élire le Président de la République de notre pays.

La campagne électorale pour cette élection a pris fin ce jeudi 29 octobre à minuit.



Mais nous avons noté, avec regret, que la période de la campagne a été émaillée d’incidents malheureux avec des morts. Je voudrais m’incliner devant la mémoire de tous ceux qui y ont perdu la vie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Notre pays a également été frappé par un autre deuil. La disparition brutale du Ministre DIAKITE Sidiki, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Je rends hommage au grand serviteur de la République qu’il fut.

Malgré ces évènements malheureux et une atmosphère ambiante difficile, il a été donné l’opportunité aux candidats de présenter et d’expliquer à la population leur projet de société et leurs ambitions pour notre pays.

À ce stade du processus, la Commission Electorale Indépendante (CEI) voudrait adresser ses vifs remerciements à tous et à chacun pour les appuis dont notre Institution a bénéficié dans le cadre de ses activités.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, tous les organes de presse qui ont joué leur partition.

Nous voudrions, particulièrement, exprimer notre gratitude au Système des Nations Unies et au Programme des Nations Unies pour le Développement, pour leur appui technique et financier.

Nous exprimons également notre profonde gratitude aux Forces de l’ordre qui font preuve de beaucoup de sérénité et de professionnalisme pour assurer la sécurité des Ivoiriens, mais surtout des électeurs et de toutes les personnes chargées de conduire les opérations de vote sur l’ensemble du territoire national.

Chers concitoyens,

Ce scrutin présidentiel constitue un tournant décisif pour notre démocratie.

Il se doit d’être un modèle pour tous. C’est pourquoi, tout au long du processus électoral, la Commission Electorale Indépendante s’est montrée professionnelle et transparente.



En effet, elle a associé tous les acteurs, notamment les partis politiques, les partenaires internationaux, la société civile et les candidats à chacune des étapes clés du processus électoral.

La CEI a relevé les défis un par un pour arriver à ce jour de scrutin. Elle compte également relever celui-ci et promet que cette élection sera libre, transparente et crédible.

Le droit de vote est reconnu à tous les électeurs qui en remplissent les conditions, c’est-à-dire les Ivoiriennes et les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale.

L’élection a lieu ce samedi 31 octobre et non le dimanche. Tous les électeurs pourront voter librement.



Conformément aux textes en vigueur, ceux d’entre vous qui n’auraient pas pu retirer leurs cartes d’électeur pourront le faire dans les bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire.

À cet effet, un guichet spécial sera ouvert dans chaque bureau de vote, sur toute l’étendue du territoire.

Et ceux qui auraient égaré ou oublié leurs cartes d’électeur, pourront également voter sur présentation de leur carte nationale d’identité ou attestation d’identité.

Les bureaux de vote, pour respecter les 10 heures de vote, ouvriront à 8 heures, et fermeront à 18 heures.

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Le monde entier nous observe. Il est de notre devoir d’être exemplaire.



C’est pourquoi, au nom de la Commission Electorale Indépendante, je voudrais inviter maintenant, chacun d’entre nous, à exercer son droit fondamental civique, celui de choisir le futur Président de la République, en toute responsabilité, dans la discipline, le calme et la non-violence.

Pour sa part, la Commission Electorale Indépendante s’engage à rendre publics et en toute transparence, les résultats provisoires du scrutin, dans les délais prescrits par la loi.

Bonne élection à toutes et à tous, et que Dieu garde la Côte d’Ivoire !

Je vous remercie.