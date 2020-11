Célébration de la victoire d'ADO dans la rue : Réaction d'Eugène Djué

Les militants du RHDP s'apprêtent à descendre dans la rue dans toutes les villes de Côte d'Ivoire pour célébrer la victoire d'Alassane Ouattara. Eugène Djué, proche de l'opposition, ne partage pas cette manifestation de joie.

Eugène Djué au RHDP : « Pas besoin de festoyer... la Démocratie a perdu »

31 octobre 2020, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes pour la désignation du Président de la République de Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années. Alors que l'opposition avait appelé à la désobéissance civile et au boycott actif, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, appelait ses partisans à se rendre massivement aux urnes pour lui accorder leurs suffrages.

Au terme de ce scrutin, et eu égard aux résultats provisoires livrés progressivement par la Commission électorale indépendante (CEI), le président Ouattara, candidat du RHDP, domine les débats et s'aventure vers une victoire éclatante sur ses adversaires.

Aux Coordonateurs régionaux et départementaux du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, Adama Bictogo, Directeur exécutif du parti au pouvoir, adresse cette note : « Vous êtes priés de bien vouloir mettre en place tout ce qu'il faut (voitures, motos, vélos, tricycles, etc.) pour la manifestation festive à l'occasion de la victoire du candidat du RHDP, SEM Alassane Ouattara à partir de 16h, dès la publication finale des résultats proclamés par la CEI. »

Cet appel du parti présidentiel a aussitôt suscité la réaction de nombreux observateurs et acteurs politiques, dont celle d'Eugène Djué, ancien proche de la galaxie patriotique. « Présidentielles 2020, pas besoin de festoyer pour une victoire. La Démocratie a perdu. La Côte d'Ivoire a été humiliée. Les populations ont subi les plus tristes atrocités de leur histoire. Même pas fier !!! » a-t-il tweeté.

"Malgré les attaques, malgré les morts, malgré les destructions de biens... Le @RhdpO n'ayant que faire de cela décide de "fêter" la pseudo victoire en grande pompe. Des Ivoiriens sont encore à la morgue, des parents encore sous le choc… », a renchéri un mouvement proche de Guillaume Soro.