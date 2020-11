Présidentielle : Caravane du RHDP pour célébrer la victoire de Ouattara

Même si les résultats sont pour l'instant provisoires, Alassane Ouattara est le vainqueur de l'élection présidentielle de 2020. Le RHDP, son parti, a appelé à faire une caravane pour célébrer la victoire du Président ivoirien, qui rempile pour un 3e mandat.

Après le « 1 coup KO », l'itinéraire de la caravane du RHDP pour ADO

À en croire la Commission électorale indépendante (CEI), le candidat Alassane Ouattara a obtenu 3 031483 des voix, soit 94,27 % des suffrages exprimés. Ce résultat, qui reste à être confirmé par le Conseil constitutionnel, a suffi pour créer l'explosion de joie au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Adama Bictogo avait alors appelé les Coordonnateurs régionaux et départementaux de son parti, à « mettre en place tout ce qu'il faut (voitures, motos, vélos, tricycles, etc.) pour la manifestation festive à l'occasion de la victoire du candidat du RHDP, SEM Alassane Ouattara ».

Le Directeur exécutif du parti présidentiel vient cependant de changer de fusil d'épaule à la suite de la prorogation de la mesure de suspension des manifestations de rue par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui de l'Administration du territoire et de la décentralisation.

Aussi, dans une nouvelle adresse aux Directeurs régionaux de Campagne du District d'Abidjan et Associés, membres du Gouvervement, membres de la Direction Exécutive, Elus, « le Directeur Executif le Ministre Adama Bictogo et la Directrice Nationale de Campagne la Ministre Kandia Camara vous invitent à faire une caravane pour célébrer la victoire du President Alassane OUATTARA ce mardi 03 novembre 2020 à partir de la Rue Lepic à 13 heures ».

Cette caravane sera faite en cinq étapes, dont voici les itinéraires :

Étape 1: Abobo Mairie ( Anyama rejoint Abobo)

Étape 2: Adjamé Mairie

Étape 3: Treichville devant la Mairie ( Marcory rejoint Treichville)



Étape 4: Koumassi Foyer des jeunes

Étape 5: Port Bouet QG de Campagne