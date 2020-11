Tiesco le sultan aux opposants: "Vous avez 5 ans pour mieux réfléchir"

L'artiste Couper-décaler, Tiesco le sultan, s'est prononcé sur les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, donnant vainqueur le candidat du RHDP, Alassane Ouattara.

Tiesco le sultan salue la réélection de Ouattara et lance des piques à l'opposition

La Côte d'Ivoire connaît une crise postélectorale qui trouble le sommeil des populations depuis la présidentielle d'octobre. En effet, les leaders de l'opposition, ayant décidé de boycotter le scrutin du 31 octobre, refusent de reconnaître la victoire du président Alassane Ouattara, annoncée par la Commission électorale indépendante (CEI).

A cet effet, un Comité national de transition a été mis en place afin d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié a été désigné, président de ce comité.

Pendant ce temps, le RHDP célèbre fièrement la victoire du président Alassane Ouattara. Et une procédure judiciaire est même sur le point d'être lancée contre des leaders de l'opposition.

Cette situation suscite des réactions dont celle de l’artiste Couper-décaler, Tiesco le sultan. Dans un message publié sur sa page Facebook, il salue la victoire du prėsident Alassane Ouattara, tout en lançant des piques aux leaders de l'opposition à qui il demande de revenir dans 5 ans.

''Un soit disant dictateur vaut mieux qu'une bande de lâches dans un pays immature, indiscipliné et sauvage. Un homme se donne tous les moyens possibles pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Je n'ai pas voté et je ne voterai jamais pour des collabos. Personne ne m'a payé pour le soutenir. Donc je ne soutiens personne, mais trop c'est trop. Laissez-nous chercher notre djai (argent) en paix. Vous avez 5 ans pour mieux réfléchir à de nouvelles stratégies sans trop bavarder. Félicitations au président ADO pour son un coup Ko'', a écrit Tiesco le sultan.