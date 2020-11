Titrologie 10 novembre 2020 : « Alassane Ouattara parle aux Ivoiriens »

La Titrologie de ce mardi 10 novembre est dominée par la confirmation de la victoire d'Alassane Ouattara à la Présidence de la République et son discours à la Nation qui s'en est suivi. Les journaux ivoiriens sont par ailleurs revenus sur le cas d'Affi N'Guessan apparu dans une vidéo après son arrestation.

Titrologie : Situation sociopolitique tendue : « Des secrets sur ce qui se tramait »

Alassane Ouattara a officiellement été déclaré élu Président de la Côte d'Ivoire par le juge constitutionnel. "Je continuerai d'être le Président de tous les Ivoiriens", annonce d'entrée le chef de l'État dans les colonnes de Fraternité Matin, le journal gouvernemental, ainsi que L'Expression qui se fait l'écho des mêmes propos du chef de l'État à sa une. "Ouattara déclaré définitivement Président", tranche L'Essor ivoirien. Avant que Le Patriote ne vienne proclamer : "Alassane Ouattara, le meilleur pour la Côte d'Ivoire solidaire." Notre Voie apporte cependant un son discordant en déclarant : "Sa Majesté Ouattara 1er, Roi de Côte d'Ivoire."

Après sa réélection, le premier citoyen de Côte d'Ivoire s'est aussitôt adressé à ses compatriotes. "Alassane Ouattara parle aux Ivoiriens", indique Soir Info. Dans ses propos, le Président a invité le chef de file de l'opposition au dialogue. "J'invite mon aîné Bédié à un dialogue franc et sincère", lance à sa une Le Jour Plus. Avant que L'Intelligent d'Abidjan ne reprenne ses propos dans une large portion : "Je voudrais inviter, mon aîné Bédié, à une rencontre pour un dialogue franc et sincère en vue de retablir la confiance." "Alassane Ouattara tend la main à Bédié", résume pour sa part Le Mandat.

Pendant ce temps, "Affi est inculpé et placé sous mandat de dépôt", apprend-on de Notre Voie. "La Côte d'Ivoire : De pire en pire", s'inquiète le quotidien Aujourd'hui. "La Côte d'Ivoire s'embrase à nouveau", poursuit Le Nouveau Courrier. Et la raison, c'est que "les Ivoiriens crient toujours leur colère à Ouattara", croit savoir Le Nouveau Réveil. "La Côte d'Ivoire toujours à feu et à sang", s'alarme Le Bélier. L'Inter revèle pour sa part "des secrets sur ce qui se tramait". Le Président Ouattara salue toutefois "le courage des Ivoiriens qui ont bravé les violences pour exercer leur droit de vote". Dernière Heure pointe cependant "les faux calculs de Ouattara et du RHDP".