Éléphants: Patrice Beaumelle s'explique sur le cas Wilfried Zaha

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, s’est prononcé sur l’absence de Wilfried Zaha pour la double confrontation contre Madagascar.

Patrice Beaumelle: ‘’ Wilfried Zaha voulait être avec les Éléphants et près de sa famille en même temps"

Le redoutable attaquant ivoirien, Wilfried Zaha, ne sera pas avec les Eléphants de Côte d’Ivoire pour la double confrontation contre l’équipe de Madagascar, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2021. Le dribbleur de Crystal Palace est resté à Londres aux cotés de sa compagne qui doit accoucher dans les prochains jours.

Le sélectionneur des Eléphants, Patrice Beaumelle, dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de la FIF, est revenu sur le sujet. Il a fait savoir qu’il n’est pas du tout en discorde avec l'attaquant de 27 ans, comme l’ont annoncé certains médias.

‘’Je me suis entretenu à de nombreuses reprises avec Wilfried Zaha. Le premier message, c’est que lui et moi, nous sommes en phase. Je ne suis pas en colère‘’, a précisé le technicien français.

‘’Wilfried Zaha attend un heureux événement; ça, c’est sa vie privée. Je n’ai même pas besoin d’en parler. Ce n’est pas mon rôle. Mon rôle c’est de faire des choix. Nous avons échangé. Forcément qu’il voulait venir avec les Éléphants. Il est toujours à la disposition des Eléphants. Mais il y avait aussi cette contrariété que cet événement arrive dans les prochains jours, et il souhaitait aussi pouvoir être prêt de sa famille‘’, a expliqué Patrice Beaumelle.

Puis d’ajouter: ‘’J’ai préféré avoir un groupe à 100 % prêt pour ces deux matchs, plutôt qu'avoir un joueur qui puisse venir et être toujours à l’écoute de ce qui peut se passer chez lui et peut-être pas à 100% concentré… J’ai préféré pour ces deux matchs contre Madagascar, me passer de Wilfried Zaha qui d’un côté, veut être ici, et de l'autre côté, veut être près de sa famille‘’.

Le coach des Eléphants, dit qu'il préfère se focaliser sur les joueurs présents. ‘’Wilfried Zaha et moi, nous sommes toujours en phase. Forcément qu’il va nous manquer, mais aujourd’hui, j’ai envie de parler des joueurs qui sont là. Nous avons Sébastien Haller, Willy Bolly, Gervinho, Nicolas Pépé, Max Gradel, Jumaa Saeed, Lago Junior...‘’, rassure-t-il.