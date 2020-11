Arrestation d' Affi N'guessan : Voici celui qui a tout planifié

Pascal Affi N'guessan est tombé dans les filets de la police ivoirienne dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020. L'opposant ivoirien, par ailleurs porte-parole du Conseil national de transition d'Henri Konan Bédié, était activement recherché par le gouvernement. Une semaine plus tard, on en sait davantage sur l'homme qui a mené la traque contre le député de Bongouanou.

Comment Affi N'guessan a été arrêté

Aux premières heures du bras de fer entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, Pascal Affi N'guessan a joué un rôle décisif. Le président de l'autre frange du Front populaire ivoirien (FPI) était le porte-parole du Conseil national de transition. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé la création du CNT au cours d'une conférence de presse le lundi 2 novembre 2020. "Tirant la vacance du pouvoir exécutif avec la fin du mandat présidentiel de M. Alassane Ouattara et la non-tenue d'une élection crédible (...) les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition", s'était exprimé Affi N'guessan sous le regard d'Henri Konan Bédié.

Vendredi 6 novembre, le procureur de la République, Adou Richard, a révélé que "tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d’attenter à l’autorité de l’État afin de parvenir au renversement des institutions de la République". Il a aussi ajouté que "ces actes sont constitutifs d’attentat et de complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national".

Activement recherché, Pascal Affi N'guessan n'a pas pu se soustraire longtemps à l'attention des services de la Police nationale. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a été appréhendé dans la région d'Agou, précisément dans le village d'Abié. Selon Jeune Afrique, l'opération qui a conduit à l'interpellation du député de Bongouanou a été menée par le colonel Inza Fofana, alias "Gruman", le commandant du CCDO (Centre de coordination des décisions opérationnelles). Notre source indique que la traque d'Affi N'guessan a été particulièrement suivie par la présidence de la République.