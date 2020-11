Bakayoko-Ly célèbre l'excellence à l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire

Toujours proche des populations, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, le Professeur Bakoyoko-Ly Ramata a célébré l'excellence à l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) qui récompensait, jeudi 19 novembre 2020, ses 36 meilleurs étudiants de chaque spécialité. C'était au cours de la 3e édition de la journée d’excellence.

Bakayoko-Ly Ramata: « La promotion du genre est une priorité pour le gouvernement »

Le grand prix de cette journée de la promotion des étudiants dans le numérique a été décerné Koffi Konan Wilfried qui a obtenu 15,79 de moyenne. Doumbia Matinin a remporté le Prix Bakoyoko-Ly Ramata du genre avec 15,74 de moyenne. Ils ont reçu chacun un ordinateur, un trophée et une enveloppe de 100.000 francs CFA.

Félicitant les lauréats, la marraine Bakoyoko-Ly Ramata les a exhortés à toujours viser l’excellence par la persévérance et l’abnégation au travail. « L’UVCI forme une nouvelle race d’étudiants compétents pour relever les défis de la société d’aujourd’hui et celle du futur. À la lumière des résultats obtenus, on peut affirmer que cette journée dédiée à l’excellence et à la promotion du numérique, revêt une importance capitale », a souligné le Prof. Bakayoko-Ly. Pour elle, cette journée qui consacre la reconnaissance du numérique, est aussi une opportunité pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience que l’avenir de l’humanité est dans le numérique.

« Sur le plan national, l’UVCI contribue, en appuyant les universités existantes, à inscrire ainsi l’enseignement supérieur et la recherche dans la dynamique de l’innovation qui est consubstantielle au numérique et, en dernière analyse, avec le développement », a-t-elle indiqué. Puis de relever que le gouvernement qui fait de la promotion du genre une priorité, se réjouit que l’UVCI s’inscrive dans la même dynamique à travers le prix de la meilleure étudiante pour inciter les jeunes filles à l’excellence.

Prenant la parole, le directeur général de l’UVCI, Koné Tiémoman, a remercié la marraine et réaffirmé son engagement à former plus de femmes pour contribuer au développement de la Côte d’Ivoire.

Rappelons que l’ UVCI a démarré avec 3.000 étudiants et 23 enseignants. Elle compte à ce jour, plus de 10.000 étudiants avec plus de 40 enseignants et plus de 1.000 diplômés. Les premiers bacheliers qui ont été orientés à l’UVCI sont en Master 2. L’UVCI dispense les cours dans les filières Bases de données, Communication digitale, Développement d’applications et e-services, E-commerce et Marketing digital, Multimédia et Arts numériques, Réseaux et Sécurité informatique.