Manchester United: Folle rumeur sur le départ d' Éric Bailly

À 26 ans, Éric Bailly dispute déjà sa cinquième saison avec Manchester United. Mais, depuis son arrivée en Angleterre en juin 2016, l’Ivoirien n’a disputé que près de 90 matches, toutes compétitions confondues, avec les Red Devils. Une statistique qui en dit long sur les difficultés du défenseur à s’imposer.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Eric Bailly ne compte pas quitter le club anglais.

Tout a pourtant bien commencé pour le natif de Bingerville. Auréolé de sa victoire à la Coupe d’Afrique des nations 2015 puis d’une saison 2015-2016 solide avec Villarreal, Éric Bailly a été recruté par ManU pour une indemnité avoisinant les 40 millions d’euros. Le champion d’Afrique est à ce moment-là la première recrue de José Mourinho.

Et, de fait, sa première saison (2016-2017) à Manchester United est réussie, étant donné qu'il est élu meilleur joueur du club en août 2016. La saison 2017-2018 démarre bien également, Éric Bailly inscrivant son premier but avec Manchester United lors d’un match de Championnat (Premier League) face à Swansea. Mais le 8 novembre 2017, l’ex-pensionnaire de l’Espanyol Barcelone se blesse à une épaule et est absent durant une centaine de jours.

C’est le début des ennuis pour Éric Bailly. Lors de la saison 2018-2019, ce dernier n’est pas davantage épargné par les pépins. En outre, il perd en partie la confiance de José Mourinho. Lorsque celui-ci est remplacé en mars 2019 par l’ex-attaquant du club Ole Gunnar, l’ivoirien peut espérer se relancer. Mais un mois plus tard, une blessure au genou prive Éric Bailly de la CAN 2019. Puis, une rechute et une opération en juillet 2019 lui font manquer la première partie de saison suivante.

Quelques jours après un rassemblement avec la sélection ivoirienne contre le Madagascar, une blessure musculaire est diagnostiquée. La durée d’indisponibilité est évaluée à 3 ou 4 semaines. Les matches défilent dont le dernier en date celui contre le PSG à Paris (victoire 2-1) en Ligue des champions.

Aux dernières nouvelles, la presse britannique assure que Manchester United est prêt à renvoyer le joueur à Villarreal dans une transaction impliquant le défenseur espagnol Pau Torres. Simple rumeur sans doute, mais qui en dit long sur la manière dont la carrière d’Éric Bailly piétine.