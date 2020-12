Affaire Yodé et Siro : Un proche de Soro implore Hamed Bakayoko

L'affaire Yodé et Siro alimente encore l'actualité. Hamed Bakayoko est connu pour être proche de nombreux artistes ivoiriens. Au décès de Houon Ange Didier dit Arafat DJ, il y a un an, le Premier ministre ivoirien, très affecté, était au premier plan de l'organisation des obsèques de l'ex-roi du couper décaler. Cette proximité d'Hambak avec les acteurs du showbiz a conduit El Hadj Mamadou Traoré, cadre du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro, à demander au maire d'Abobo de faire en sorte que Yodé et Siro "ne soient pas emprisonnés pour leurs opinions".

Que peut Hamed Bakayoko pour Yodé et Siro ?

"Nous avons reçu ce soir une convocation du commandement supérieur de la gendarmerie nationale section de recherches pour motif : enquêtes judiciaires. Nous irons demain 2 décembre (ce mercredi) répondre à ladite convocation", ont écrit Yodé et Siro sur Facebook le mardi 1er décembre 2020. La nouvelle a vite envahi la toile. Les fans du célèbre duo zouglou ont immédiatement exprimé leur colère et leur indignation. Mais que s'est-il passé pour que les deux chanteurs soient dans la ligne de mire de la justice ivoirienne ?

Il faut savoir que le dimanche 29 novembre 2020, en concert dans la commune de Yopougon, Yodé et Siro ont vivement critiqué le procureur Adou Richard. "C’est quel pays ça ? Allez dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés", a lancé Siro dans une ambiance surchauffée.

El Hadj Mamadou Traoré plaide auprès d' Hamed Bakayoko

Vendredi 19 juin 2020, Yodé et Siro ont rendu une visite à Hamed Bakayoko. Les enfants de Gbatanikro étaient allés présenter leur nouvel album "Héritage" au Premier ministre ivoirien. "Vous savez le ministre Hamed Bakayoko est un mécène du zouglou. C'est vrai que les gens le voient, souvent danser la rumba, mais dans sa voiture, il ne joue que la musique zouglou. Nous ne sommes pas allés le voir pour autre chose. Nous sommes allés le voir pour la reconnaissance, c'est-à-dire pour tout ce qu'il fait pour les artistes ivoiriens", ont confié les artistes après l'audience.

Pour El Hadj Mamadou Traoré, Hamed Bakayoko, "l'ami des artistes" doit intervenir dans cette affaire. "J'espère que tu feras en sorte que Yodé et Siro ne soient pas emprisonnés pour leurs opinions ! J'ai toujours dit que tu as un bon fond même si tu es un animal politique redoutable. Tu verras que nous les Soroistes, malgré tout ce qu'on te reproche concernant notre mentor Guillaume Soro, on ne te déteste pas. On sait que, comme Guillaume Soro, ton ami et ton frère, tu n'es qu'un homme de mission. Mais fais en sorte que Yodé et Siro n'aillent pas en prison pour leurs opinions. Si tu arrives à leur éviter la prison, je te donnerai 20 litres de tchapalo. Cette boisson sénoufo prisée par les atakafiri.(Koyaga)", a écrit ce proche de Guillaume Soro avec un peu d'humour.

Les fans de Yodé et Siro retiennent leur souffle

Après leur audition, les ex-membres du groupe zouglou Les Poussins Chocs ont tenu à informer leurs fans sur la suite de l'affaire qui les a conduits à la section de recherches de la gendarmerie nationale. En effet, dans une publication sur les réseaux sociaux, Yodé et Siro ont annoncé qu'ils seront présentés au procureur Addou Richard ce jeudi 3 décembre 2020.

"Bonsoir à tous !!! Nous avons comme convenu répondu à la convocation de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale aujourd’hui. Il a été décidé de nous garder à vue pour une présentation au bureau du procureur demain 3 décembre à 8h 30. Restons en union de prières !", ont-ils fait savoir. Les amoureux de la musique de Dally Djédjé Gervais et Aba Sylvain Decavailles n'ont pas manqué d'apporter leur soutien à leurs idoles tout en retenant leur souffle. Notons que les zougloumen ont reçu l'appui de leurs pairs artistes dont Bebi Philip, Meiway ou encore Vitale.