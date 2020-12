Avant l'investiture de Ouattara, des femmes montent au créneau

Des femmes ivoiriennes réunies au sein du Comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral, ont animé une conférence de presse le mardi 8 décembre à Cocody, afin de faire des recommandations pour un dénouement heureux de la crise en Côte d'Ivoire.

Pour la paix en Côte d’Ivoire, des femmes font des propositions

Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 sanctionné par la victoire du président Alassane Ouattara, a été émaillé par des événements violents dans plusieurs localités de la Côte d’Ivoire. Des manifestations qui ont occasionné de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Un peu plus d’un mois après le scrutin, force est de constater que la situation est toujours tendue, même si aucune manifestation n’a été signalée ces derniers jours.

C'est dans ce cadre que des femmes réunies au sein du Comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral, ont animé une conférence de presse, mardi, dans l’objectif de faire des recommandations à toutes les couches de la société ivoirienne, afin d’aboutir à un dénouement heureux de la crise.

Le Comité de Suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral, par la voix de Sissoko Aïssata Généviève épse Diallo, a proposé aux autorités ivoiriennes ‘’de poursuivre le dialogue politique inclusif et de veiller à la mise en place de politiques et programmes adressant les questions d’inégalités‘’. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont également été exhortés à privilégier le dialogue dans la résolution des conflits.

Les leaders religieux ont été exhortés à poursuivre leurs missions de paix, de médiation et de réconciliation véritable. Les rois et chefs traditionnels ont, quant à eux, été invités à encourager la participation des femmes cheffes traditionnelles dans la prévention des conflits et l’implication active des femmes dans la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale.

Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral a également invité la presse à rendre visible les actions des femmes en faveur de la paix et de l'équité au niveau national et international. Réélu à l'élection présidentielle du 31 octobre, le président Alassane Ouattara sera investi le lundi 14 décembre prochain.