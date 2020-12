Décès de Motjeka Madisha: Mamelodi Sundowns perd 2 joueurs

Motjeka Madisha de Mamelodi Sundowns est Décédé dimanche dans un accident de voiture. Sa mort intervient trois semaines après celle de l’ancien défenseur Anele Ngcongca dans les mêmes conditions.

Motjeka Madisha: Vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique en 2016

Le défenseur sud-africain Motjeka Madisha, 12 sélections avec les Bafana Bafana, est mort dimanche dans un accident de voiture, a annoncé son club, le Mamelodi Sundowns, puis confirmé par la Fédération sud-africaine de Football. « C’était une étoile montante avec une bonne attitude. Son attitude positive envers les autres joueurs était inestimable », a encensé le sélectionneur Molefi Ntseki sur le site officiel de la Fédération sud-africaine de Football.

« C’est tellement dévastateur pour un joueur aussi prometteur de perdre la vie de cette façon. Personne ne sera plus professionnel que le regretté Madisha. Il était toujours souriant, humble et était le premier à arriver et à quitter le terrain d’entraînement, d’où son statut d’étoile montante.»

Motjeka Madisha est le deuxième défenseur des Sundowns à mourir dans un accident de voiture, en l’espace de deux mois, après Anele Ngcongca, près de la ville orientale de Durban. Ngcongca a passé neuf ans avec le club belge de Genk et a été prêté à la formation française Troyes, avant de revenir en Afrique du Sud, il y a quatre ans.