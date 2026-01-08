CAN 2025 : Le classement finale selon Opta

A la veille des quarts de finale de la CAN 2025, Opta s’est prononcé sur les chances de chacun pour la victoire finale.

CAN 2025 : Opta dévoile les chances du grand vainqueur

Demain vendredi 9 janvier 2026, la CAN 2025 va entrer dans sa phase décisive. Selon les dernières analyses du spécialiste des statistiques sportives Opta, le Maroc et l’Algérie se détachent clairement parmi les prétendants au titre. Les chiffres révèlent une hiérarchie remodelée, où le pays hôte reste le grand favori, mais où l’Algérie confirme sa montée en puissance.

Le Maroc conserve sa première place avec 22,52 % de chances de décrocher le trophée. Opposés au Cameroun en quart de finale, les Lions de l’Atlas apparaissent largement favoris. Opta souligne que, même face à des adversaires coriaces, les statistiques placent le Maroc en tête des probabilités de victoire.

L’Algérie, elle, a un bond notable. Sa belle victoire face à la RD Congo (1-0 en prolongation) propulse les Fennecs à 14,91 % de chances de remporter la compétition, ce qui les place à la troisième position derrière le Maroc et le Sénégal.

Le Nigeria et la Côte d’Ivoire complètent le tableau des outsiders crédibles de cette CAN 2025, mais leurs chances sont nettement moins élevées que celles des deux nations nord-africaines.

Les probabilités de victoires à la CAN 2025 selon Opta :



Maroc : 22,52 %

Sénégal : 17,64 %

Algérie : 14,91 %

Égypte : 12,25 %

Nigeria : 11,96 %

Côte d’Ivoire : 8,66 %

Cameroun : 6,39 %

Mali : 5,67 %