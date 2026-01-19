© CAN 2025 : Sadio Mané élu meilleur joueur de la compétition

S’il a permis au Sénégal de revenir reprendre la finale après la décision chaotique des arbitres, Sadio Mané est bien récompensé pour son tournoi. Le joueur d’Al Nassr est élu meilleur joueur de la CAN 2025.

CAN 2025 : Sadio Mané et Brahim Diaz récompensés

Après le sacre du Sénégal face au Maroc dans cette CAN 2025 (1-0, aux prolongations), les meilleurs joueurs de la compétition ont reçu leurs récompenses individuelles. Finaliste malheureux, le Maroc a même bénéficié de nombreuses récompenses. Si Achraf Hakimi a remporté le prix du fair-play, le gardien Yassine Bounou a été élu meilleur portier. Brahim Díaz de son côté, a été sacré meilleur buteur avec cinq buts. Enfin, la star du Sénégal, Sadio Mané, a obtenu le titre de meilleur joueur de la compétition.

Il faut souligner qu’alors qu’il y avait 0-0 et que le Sénégal s’était vu refuser un but, l’arbitre a sifflé un penalty pour le Maroc. Les joueurs sénégalais ont alors quitté le terrain pour aller au vestiaire sur ordre de Pape Thiaw.

Resté sur le terrain, le capitaine Sadio Mané a poussé pour que ses coéquipiers reviennent avec un vrai discours de leader. Boostant les joueurs sénégalais malgré un sentiment d’injustice sur le penalty, l’ailier gauche d’Al Nassr a lâché les propos suivants : « on va jouer comme des hommes ! » Et ils ont rejoué et ils ont gagné.

Cette finale de la CAN 2025 fera très certainement beaucoup parlé après les décisions arbitrales. Le panenka de Brahim Diaz aura-t-il été loupé délibérément ? Les réponses tomberont très certainement dans les prochaines heures.