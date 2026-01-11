© CAN 2025 : Samuel Eto’o envoie un courrier à la fédération marocaine

Le patron de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a envoyé un courrier à la fédération marocaine de football après l’élimination du Cameroun en quart de finale de la CAN 2025.

CAN 2025 : Samuel Eto’o reconnaissant envers le Maroc

Vendredi dernier, le Cameroun a été défait par le Maroc en quart de finale de la CAN 2025 (0-2). Le match n’a pas laissé tout le monde indifférent. Et ceci, grâce à la bienveillance de Samuel Eto’o, patron de la Fédération camerounaise, qui a voulu adresser une lettre de remerciement au président de la fédération marocaine de football. Le courrier, assez long, paraît touchant et fait preuve de respect envers le pays hôte.

« Monsieur le Président, La participation des Lions Indomptables du Cameroun a cette Coupe d’Afrique des Nations s’est achevée à l’issue du quart de finale dispute le vendredi 9 janvier 2026 au stade Moulay Abdellah de Rabat. Rencontre remportée par la sélection marocaine. Au nom de la délégation camerounaise et des supporters camerounais, je tiens à vous adresser nos salutations respectueuses et nos félicitations sportives, dans un esprit de fair-play et de considération mutuelle Avant qu’il ajoute de manière assumée un propos sur le déroulement du tournoi : « Nous souhaitons également exprimer notre profonde reconnaissance pour la qualité exemplaire de l’organisation de cette compétition, ainsi que pour l’accueil fraternel, chaleureux et bienveillant réserve à notre équipe, a notre délégation et a nos supporters par le peuple marocain. Les marques d’hospitalité observées dans l’ensemble des lieux fréquentés témoignent du travail préparatoire remarquable, conduit par la Federation Royale Marocaine de Football. Nous souhaitons bonne chance aux Lions de l’Atlas pour la suite de la compétition. En vous remerciant, une nouvelle fois, pour la solidité de nos liens fraternels. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de la considération apaisée et respectueuse de la Federation Camerounaise de Football. », a écrit la légende Samuel Eto’o.