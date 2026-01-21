© CAN 2025 : La RDC défend l'arbitre de la finale Jean-Jacques Ndala

Depuis dimanche soir, l’arbitrage lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc fait polémique. En dépit du chaos causé, la gestion rigoureuse des matchs de Jean-Jacques Ndala, arbitre de la finale, et son équipe a été saluée par la Fédération congolaise de football de la RDC.

Lors de la finale de la CAN 2025, l’arbitrage a complètement mis le match en chaos. Après un but des Sénégalais, l’arbitre cogolais de la rencontre, Jean-Jacques Ndala Ngambo annule le but et ne va pas voir la vidéo. Le jeu reprend pour arriver au chaos trois minutes plus tard. Sur la dernière action de la rencontre, Brahim Diaz s’effondre dans la surface et réclame un penalty qui lui est accordé après visionnage du VAR.

La décision déclenche la fureur des Sénégalais qui, sous les ordres de leur sélectionneur Pape Thiaw, quittent en majorité la pelouse pour retourner aux vestiaires. Cependant, devant cette scène rare dans le football avec les supporters des Lions de la Téranga déchaînés dans les tribunes, l’arbitre de la rencontre reste impassible, presque détendu. Et malgré le règlement formel de la CAN, qui interdit à toute équipe de quitter le terrain avant la fin règlementaire de la rencontre, l’arbitre congolais désigné pour cette finale n’a pas bronché.

Ce fiasco a fait basculé cette finale de la CAN 2025 qui restera dans la légende. Alors que l’arbitre est critiqué depuis dimanche soir, la Fédération congolaise a tenu à féliciter le corps arbitral de la rencontre, qui a vu le Sénégal finalement sacré en prolongation face au Maroc (1-0), pour l’ensemble de la compétition. « Vous avez brillamment officié lors de rencontres de très haut niveau, marquées par une forte intensité et une pression considérable », a loué la présidente de la Fédération Belinda Luntadila Nzuzi à travers un communiqué officiel.

« Votre gestion rigoureuse des matchs, votre sang-froid, votre maîtrise technique et votre sens élevé de l’éthique arbitrale ont été unanimement salués. Vous avez su honorer l’arbitrage congolais et défendre les couleurs de notre pays », a-t-elle ajouté invitant l’équipe de Jean-Jacques Ndala « à poursuivre sur cette voie d’excellence ».