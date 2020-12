3è mandat: La curieuse sortie du Président Ouattara sur Amadou Gon

Le président Ouattara Alassane a été investi Président de la République, ce lundi 14 décembre 2020, à la suite de sa réélection à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la cérémonie de prestation de serment, le chef de l'Etat ivoirien a fait une adresse solennelle à ses compatriotes, ainsi qu'aux illustres personnalités présentes ou représentées à cette cérémonie.

Le Président Ouattara à propos de Gon : « J'aurais voulu qu'il soit à ma place aujourd'hui »

Après avoir prêté serment sur la Constitution, selon la formule consacrée, et reçu les attributs de son pouvoir, le Président Ouattara a adressé ses chaleureux remerciements à ceux qui ont soutenu sa réélection, ainsi qu'à ceux qui ont fait le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. Dès l'entame de son allocution, Alassane Ouattara a témoigné sa gratitude envers ceux de ses compatriotes qui lui ont accordé leurs suffrages lors de la Présidentielle.

« Je tiens à remercier tous mes concitoyens qui ont porté leur choix sur ma personne, afin que nous continuions notre oeuvre pour une Côte d'Ivoire prospère », a-t-il déclaré. Tout en félicitant le Premier ministre et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, ainsi que les Forces de défense et de sécurité (FDS), pour leur «professionnalisme », le chef de l'État a également adressé sa gratitude aux chefs traditionnels et coutumiers qui sont intervenus pour éviter des affrontements intercommunautaires.

Dans son allocution, le président Ouattara a eu une pensée particulière pour son Premier ministre et dauphin, feu Amadou Gon Coulibaly, qu'il aurait tant souhaité voir à sa place aujourd'hui. Ceci dit, poursuit le président, « c'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que Président de la République. Je mesure l'ampleur de la tâche ».

Prenant l'engagement de faire de la Côte d'Ivoire « un Etat de droit respectueux des droits humains », le chef de l'Etat a également « condamné avec la plus grande fermeté les violences qui ont surgi lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ». Le Président Ouattara a par ailleurs mis en avant le boom économique sous sa gouvernance lors de ses deux premiers mandats. Aussi, avec son programme « Une Côte d'Ivoire prospère », il entend poursuivre sur cette lancée.

À cet effet, ADO prend l'engagement de faire de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Aussi, le premier citoyen ivoirien a dévoilé d'autres pans de sa gouvernance pour son nouveau mandat. « Les frais Coges sont désormais pris en charge par l'État pour garantir la gratuité de l'école »; « La transformation structurelle de l'économie ivoirienne doit créer plus d'emplois pour les jeunes »; « l'Accroissement du capital du FAFCI à 30 milliards de FCFA pour élargir la liste des bénéficiaires »; « le vaccin contre la COVID-19 à partir du mois d'avril 2021 » sont entre autres les annonces solennelles qu'a faites le Président Alassane Ouattara.