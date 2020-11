Eliminatoires CAN 2021 : Le hold-up des Éléphants à Madagascar !!!

Victorieux des Malgaches dans le stade flambant neuf d'Ebimpé dans la banlieue abidjanaise, les Éléphants entendaient réaliser un exploit pour conserver la tête du groupe. Serge Aurier et ses compagnons ...

Les Éléphants arrachent le match nul à Madagascar (1-1)

Handicapés de Gervinho (buteur au match aller), Wilfried Zaha, Serge Bailly et bien d'autres cadres de l'équipe, les Eléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés en conquérants à Madagascar. Patrice Baumelle, le nouvel entraîneur de la sélection ivoirienne alignait Ghohouo, Diomandé, Boly, Wilfried Kanin, Serge Aurier, Kossonou, Franck Kessié, Sangaré, Lagi Nicolas Pépé et Sébastien Haller, qui passe pour être le nouveau chouchou du public ivoirien.

Les hommes venus d'Abidjan se sont en effet montrés très entreprenants au cours de la première mi-temps. Domination qui s'est soldée par un but sur pénalty de Franck Kessié (14'). Ce coup de pied de réparation a été concédé par Morel, défenseur malgache, qui a manié le ballon. Les Éléphants sont donc allés à la pause avec cette légère avance qui les place provisoirement à la tête du groupe.

Mais dès le retour de la période d'oxygénation, les Baria, gonflés à bloc, ont maintenu une certaine pression sur leurs adversaires afin de remettre les pendules à l'heure. Leurs efforts ont logiquement été récompensés avec un but pleine lucarne d'Amada (52'). Franck Kessié, l'homme du match à la première période, a tenté un baroud d'honneur en lâchant une lourde frappe qui est passée non loin de la transversale. Frappe tonitruante de Kessié qui touche encore la barre et la balle tape la ligne de but.

Entré à la 78e minute, Max-Alain Gradel a tenté, tant bien que mal, d'apporter le surplus en attaque, mais ses efforts n'ont rien changé au score. Dans les arrêts de jeu, les Ivoiriens manquent de scorer avec une lourde frappe d'un attaquant des pachydermes qui est arrêté en deux temps par Adrien, le portier malgache.

Après ce match nul (1-1) les deux équipes ont 7 points chacun, avec avantage pour les Elélphants qui prennent la tête du groupe grâce à un gold avérage particulier. Les deux équipent croiseront le Niger et l'Ethiopie, en mars 2021, pour tenter d'arracher les deux tickets qui ouvrent les portes de la CAN 2021 au Camerou