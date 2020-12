Une agence MUGEF-CI ouverte dans la commune de Cocody

Le président du conseil d’administration (PCA) de la MUGEF-CI, Mesmin Komoé, a procédé, jeudi 17 décembre 2020, à l’inauguration de la nouvelle Agence MUGEF-CI située dans la commune de Cocody.

Une Agence Mugef-ci pour une meilleure utilisation de la Carte Unique et Intelligente

L’ouverture de la nouvelle agence MUGEF-CI de Cocody, à en croire les responsables de la structure, répond à un souci de rapprocher les mutualistes de leur maison. C’est la première représentation qui ouvre dans une commune d’Abidjan, 47 ans après la création de la MUGEF-CI, selon M. Komoé. Le Conseil d’Administration de la MUGEF-CI s’est engagé à rapprocher davantage la mutuelle de ses adhérents.

Pour Mesmin Komoé, l'agence MUGEF-CI de Cocody tout comme la mise en route effective de la carte unique et intelligente, la prise en charge des fonctionnaires en attente de leur premier mandatement sont “la matérialisation dans les actes de nos engagements pris vis-à-vis de vous chers fonctionnaires et agents de l’Etat”, a -t-il indiqué à de l’AIP.

Le PCA de la MUGEF-CI a promis de poursuivre cette politique de déconcentration dans le district d’Abidjan et à l’intérieur du pays. Ce bureau situé à Cocody centre, juste à côté de l’agence CIE, vise à désengorger les activités de la MUGEF-CI fortement concentrées au siège de la mutuelle. Dans un besoin de digitalisation de ses services, la MUGEF-CI a récemment introduit la Carte Unique et Intelligente (CUI) pour faciliter les services de soins de ses souscripteurs.

La CUI est une carte digitale qui permet à son détenteur de bénéficier principalement de prestations de santé à l’hôpital et en pharmacie. Cette carte permet également à l’adhérent d’accéder à des services bancaires VISA sans aucun compte bancaire. Ainsi, la Carte Unique et Intelligente est à la fois une Carte santé et une Carte bancaire VISA pour l’adhérent et exclusivement une Carte santé pour l’ayant droit.

La Carte Unique et Intelligente qui est strictement personnelle est requise par un médecin prescripteur pour une consultation médicale ; par le pharmacien en pharmacie pour une dispensation des produits pharmaceutiques ou encore pour le retrait d’argent à un guichet automatique ou le paiement par TPE.