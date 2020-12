3è mandat: Gédéon De La Tchetchouvah prend position

Connu pour ses prêches directs et sa verve langagière, Gédéon De La Tchetchouvah n'est pas passé par quatre chemins pour clasher certains hommes politiques qui confondent conviction et prophétie.

Gédéon De La Tchetchouvah : « N'érigeons jamais notre admiration pour des acteurs politiques en prophétie divine »

La Côte d'Ivoire sort d'une période électorale quelque peu tumultueuse. Pouvoir et opposition se sont en effet livrés à un bras de fer des plus corsé autour du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Alors qu'Alassane Ouattara briguait en effet un autre mandat perçu comme illégal par ses opposants, Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, dénonçaient jusque-là un 3e mandat anticonstitutionnel. Les manifestations qui s'en sont suivies à travers le pays ont causé 87 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

Au cours de ces affrontements entre partisans de l'opposition et ceux proches du pouvoir, l'on pouvait se rendre compte de la déferlante de passions aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse. Certains militants de partis politiques n'hésitaient pas à franchir le pas consistant à percevoir leurs leaders politiques comme un véritable envoyé de Dieu et leurs convictions politiques comme des prophéties.

Mais pour Gédéon De La Tchetchouvah, il faudra clairement faire la part des choses entre le politique et le religieux. Dans un message publié sur sa page Facebook, ce lundi, le leader du Ministère Zobel Agodio a déclaré : « Il est légitime, voire juste, pour chaque citoyen dans chaque pays au monde d’avoir des convictions spirituelles et politiques. Libre aussi à chacun d’avoir une passion terrible, voire démesurée, pour des personnages politiques. »

Avant de lancer ce conseil à ceux qui franchissent ce rubicond : « Mais de grâce, n'érigeons jamais nos convictions religieuses, nos passions politiques et notre admiration pour des acteurs politiques en prophétie divine. Car, jamais Dieu ne sera manipulé par qui que ce soit, pour être entraîné à sa suite. Et c’est là encore une autre vanité dans ce monde et plus particulièrement ici en Afrique. Shalom. »

« J’aime beaucoup sa façon de diriger le pays parce qu’il y a d’autres qui ont dit qu’on voit le dos du nageur, mais ils n’ont jamais rien fait. Les nageurs les ont noyés. De la manière qu’il règne, c’est comme ça que Salomon a dirigé Israël. Tous ceux qui veulent semer le trouble, Salomon les prend; il les frappe; il les tue ou il les enferme … Un homme qui veut que son règne soit en paix, tous ceux qui s’opposent à sa façon de voir les choses, il faut les frapper … », avait déclaré le Pasteur à propos du chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara.