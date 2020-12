Noé aurait utilisé un téléphone cellulaire avant le déluge

La bible et le coran expliquent que Noé a bien construit l'arche qui lui a permis d’échapper au grand déluge universel qui a ravagé le monde dans les temps anciens. Un universitaire turc, sur la chaîne nationale TRT1, affirme que Noé aurait utilisé un téléphone cellulaire pour parler à son fils.

Pour Yavuz Ornek, Noé aurait utilisé un téléphone cellulaire pour inviter son fils à venir à bord de l'arche

Le professeur Yavuz Ornek de la faculté des sciences de la mer de l’Université d’Istanbul, dans le cadre d’un programme télé, a affirmé que Noé a essayé de persuader son fils d’embarquer avec lui dans l’arche qu’il avait construit sous l’ordre de Dieu, afin d’échapper au Déluge. Si la bible indique une colombe pour faire passer les messages à l’époque, le professeur Yavuz Ornek affirme que c’est plutôt par un téléphone cellulaire que l’homme biblique a contacté son fils qui habitait à plusieurs kilomètres de lui.

«Noé et son fils se trouvaient à plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Le Coran dit que Noé a parlé avec son fils. Mais comment ont-ils pu communiquer? Par quel miracle, cela pourrait-il se faire? Nous pensons donc qu'ils ont utilisé un téléphone portable», a affirmé le scientifique turc.

Des drones déjà existants du temps de Noé ?

Yavuz Ornek d'expliquer qu'aux temps de Noé, les technologies avaient été beaucoup plus performantes que celles qu’on utilise aujourd’hui. Toujours selon lui, l'arche de Noé était faite de plaques d'acier capables de résister à la puissance d'énormes vagues de 300 à 400 mètres de haut et fonctionnait à l'énergie nucléaire. Une haute technologie donc déjà disponible à cette époque.

Et après le déluge, Noé n’aurait pas envoyé une colombe pour vérifier la fin du déluge mais plutôt un drone. «À quoi bon envoyer une colombe s'il y a des hautes technologies? Je suis un scientifique, et je parle en tant que tel», a déclaré Yavuz Ornek.

Selon la bible, Noé, qui était l’époux d’une femme et qui avait trois enfants Sem, Cham et Japhet, avait construit l’arche sous ordres de Dieu pour échapper au déluge qui a ravagé le monde dans le passé. Seuls rescapés avec sa famille, Noé et sa femme sont considérés selon la tradition biblique comme les ancêtres de toute l’humanité. Il aurait vécu 950 ans, selon la Genèse.

L'idée selon laquelle Noé aurait utilisé un téléphone cellulaire pour parler à son fils ne peut que reposer sur l'état d'avancement de la technologie à cette époque là. Plusieurs découvertes de l'Égypte ancienne sont à la base de certaines innovations de notre époque.