Rencontre Bédié et Ouattara: Vers le retour du PDCI au gouvernement?

Vers une seconde rencontre Bédié et Ouattara? La prochaine rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2021.

La prochaine rencontre entre les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2021, a annoncé le chef de l’ État ivoirien, lors du Conseil des ministres du mercredi 30 décembre 2020. « Le président Bédié et moi-même nous sommes parlés à plusieurs occasions ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement dans la deuxième quinzaine du mois de janvier », a déclaré le président Ouattara.

Cette seconde rencontre annoncée entre les deux hommes, après celle du mercredi 11 novembre 2020, s’inscrit dans le cadre de la décrispation du climat sociopolitique ivoirien sérieusement entamé après les violences enregistrées lors du scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020. Ils auront là l’occasion d’évoquer un certain nombre de points « en suspens », mais également de démontrer leur engagement à aller dans le sens de la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire.

Le président ivoirien s’est par ailleurs réjoui des résultats obtenus à l’issue du dialogue politique ouvert à son initiative entre opposition et gouvernement ivoirien, le lundi 21 décembre. Dialogue duquel est ressorti un accord entre les différents partis d’aller aux élections législatives le 6 mars 2021. « Ceci est un élément très important d’avoir des élections inclusives et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur souhait de participer à ces élections qui nous permettront de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d’absence de certains partis », s’est réjoui le président Ouattara.

« Je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d’apaisement et de reprise du dialogue après les élections législatives », a-t-il rassuré. Avec cette deuxième rencontre Bédié et Ouattara qui est annoncée, faut-il s'attendre à une nouvelle entrée du PDCI au gouvernement juste après les législatives? Selon un observateur averti de la scène politique ivoirienne, ''Bédié a besoin de ces postes pour caser ses barons et contestataires en interne afin d'éviter une implosion du PDCI".