Une position des FDS attaquée à Doropo, un gendarme tué

Côte d'Ivoire: Des assaillants ouvrent le feu sur une patrouille des Forces de défense et de sécurité (FDS)

Une position des forces de défense et de sécurité ivoirienne (FDS) a été attaquée dans la nuit du mercredi au poste frontalier de Koguienou dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, faisant au moins un gendarme tué, a-t-on appris ce jeudi 31 decembre 2020. Les militaires ont essuyé des tirs alors qu’ils se trouvaient à 4 kilomètres du poste frontière de cette localité située dans le département de Doropo.

Selon Police Secours qui livre l'information, l’ attaque a précisément été menée à 21heures, au poste frontalier de Koguienou, à 13 km au Nord de la brigade sur l'axe Doropo- Burkina. Les assaillants n'ont pour l'heure pas encore été identifiés mais le bilan de l' attaque fait état d’un gendarme tué. Il s'agit du nommé Bakayoko Ben Mle 46099 en service à la brigade de Doropo.

Au plan matériel, on note un fusil kalachnikov emporté par les agresseurs, 01 moto calcinée par les malfaiteurs, 47 étuis des malfaiteurs sur les lieux, 09 minutions de AK sur les lieux. Au nombre des mesures prises sans délai, un renforcement du poste attaqué par un dispositif de l'escadron de Bouna. Et le début d'une enquête instruite par le procureur. C’est la deuxième attaque du genre signalée dans le nord de la Côte d’Ivoire. En juin dernier, une attaque plus meurtrière avait été perpétrée au poste frontalier de Kafolo, faisant plus d’une dizaine de morts dans les rangs des Forces de défense et de sécurité.