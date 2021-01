Football féminin: L'attaquante Ajara Nchout rejoint l’Atlético de Madrid

Ajara Nchout, l'internationale camerounaise vient de quitter Valerenga, «le cœur plein de tristesse» pour poser ses valises à l’Atlético Madrid, vice-champion d’Espagne.

Ajara Nchout Njoya: Une fructueuse saison 2019-2020

Quel beau cadeau de nouvel an pour Ajara Nchout Njoya qui s’est engagée avec le club espagnol de l’Atlético de Madrid ce dimanche 3 janvier, moins d’un mois après avoir été sacrée championne de Norvège avec le Vålerenga Fotball Damer.

Le départ de Valerenga est une épreuve émotive difficile pour l’attaquante camerounaise, comme l’atteste le message d’adieu écrit le lundi 28 décembre 2020 sur les réseaux sociaux.

« Valerenga, merci pour ces moments. On a passé deux magnifiques saisons auréolées des moments de tristesses avec la deuxième place et la finale perdue la saison dernière, et des moments d'allégresse cette saison avec le titre de champion, la coupe de Norvège et le soulier d'Or que j'ai remporté grâce à mes coéquipières et le staff », indique la native de Foumban.

« Aujourd'hui, je quitte Valerenga le cœur plein de tristesses de laisser une famille, mais le cœur en joie d'un devoir accompli. À Valerenga, à mes coéquipières, au staff, à la direction et aux magnifiques fans, merci », poursuit-elle.

Toujours le lundi 28 décembre, Ajara a été reçue en audience par le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya, pour lui présenter les récoltes issues de sa fructueuse saison 2019-2020.

Celle qui a permis au Cameroun d’atteindre les 8e de finale de la Coupe du monde 2019 en inscrivant un doublé contre la Nouvelle-Zélande, va découvrir son septième club professionnel après des expériences en Russie, Suède, Norvège et aux États-Unis.