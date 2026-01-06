CAN 2025 : L’Algérie sort la RDC au terme d’un match dingue

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : L'Algérie sort la RDC au terme d'un match dingue
© CAN 2025 : L'Algérie sort la RDC au terme d'un match dingue

Le duel Algérie vs RDC aura tenu toutes ses promesses ce mardi soir lors du cinquième 8e de finale de cette CAN 2025. C’est finalement l’Algérie qui se qualifie grâce à un but de folie inscrit par Adil Boulbina en prolongations.

CAN 2025 : L’Algérie rejoint le Nigeria en quart de finale

Ce mardi soir, il a fallu attendre les toutes dernières secondes des prolongations pour voir le huitième de finale de cette CAN 2025 se décanter entre la RDC et l’Algérie. Dès les premières minutes, la rencontre s’est installée dans un combat physique intense, marqué par de nombreux duels et imprécisions techniques. L’Algérie a eu la maîtrise du ballon, sans pour autant se montrer réellement dangereuse, tandis que la RD Congo a tenté de procéder en transitions rapides, s’appuyant sur Bakambu et Bongonda.

Les Fennecs ont haussé le rythme en seconde période, notamment après les entrées de Hadj Moussa et Bounedjah, mais ils se sont heurtés à un excellent Dimitry Mpasi, le portier des Congolais. La RDC, de son côté, a peu à peu reculé. Et la phase de la prolongation a confirmé cette domination algérienne. Acculés, les Léopards ont multiplié les fautes et peiné à ressortir le ballon.

CAN 2025 : Les compos officielles du choc Côte d’Ivoire – Burkina Faso
CAN 2025 – Nigeria : Brouille avec Osimhen, Lookman calme le jeu

Alors que les penalties semblaient inévitables, Vladimir Petkovic a trouvé la solution sur son banc. À la 113e minute, Ramiz Zerrouki et Adil Boulbina entraient en jeu. Et six minutes plus tard, le pari s’avérait gagnant : lancé parfaitement en profondeur par Zerrouki, Boulbina concluait d’une frappe surpuissante sous la barre, laissant Mpasi sans réaction (119e). Un but splendide, libérateur, qui envoie l’Algérie en quarts de finale (1-0) de cette CAN 2025 où l’attend le Nigeria.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026