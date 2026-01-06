© CAN 2025 : L'Algérie sort la RDC au terme d'un match dingue

Le duel Algérie vs RDC aura tenu toutes ses promesses ce mardi soir lors du cinquième 8e de finale de cette CAN 2025. C’est finalement l’Algérie qui se qualifie grâce à un but de folie inscrit par Adil Boulbina en prolongations.

CAN 2025 : L’Algérie rejoint le Nigeria en quart de finale

Ce mardi soir, il a fallu attendre les toutes dernières secondes des prolongations pour voir le huitième de finale de cette CAN 2025 se décanter entre la RDC et l’Algérie. Dès les premières minutes, la rencontre s’est installée dans un combat physique intense, marqué par de nombreux duels et imprécisions techniques. L’Algérie a eu la maîtrise du ballon, sans pour autant se montrer réellement dangereuse, tandis que la RD Congo a tenté de procéder en transitions rapides, s’appuyant sur Bakambu et Bongonda.

Les Fennecs ont haussé le rythme en seconde période, notamment après les entrées de Hadj Moussa et Bounedjah, mais ils se sont heurtés à un excellent Dimitry Mpasi, le portier des Congolais. La RDC, de son côté, a peu à peu reculé. Et la phase de la prolongation a confirmé cette domination algérienne. Acculés, les Léopards ont multiplié les fautes et peiné à ressortir le ballon.

Alors que les penalties semblaient inévitables, Vladimir Petkovic a trouvé la solution sur son banc. À la 113e minute, Ramiz Zerrouki et Adil Boulbina entraient en jeu. Et six minutes plus tard, le pari s’avérait gagnant : lancé parfaitement en profondeur par Zerrouki, Boulbina concluait d’une frappe surpuissante sous la barre, laissant Mpasi sans réaction (119e). Un but splendide, libérateur, qui envoie l’Algérie en quarts de finale (1-0) de cette CAN 2025 où l’attend le Nigeria.